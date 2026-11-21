Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a afirmat, într-un interviu acordat postului TVP World, că România și Polonia sunt „doi piloni de stabilitate” pe flancul estic al Europei, ambele state având experiențe similare în gestionarea amenințărilor hibride de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

„Și noi ne confruntăm, la fel ca Polonia, cu tentative de sabotaj și chiar cu acte de sabotaj despre care s-a dovedit că aparțin serviciilor rusești și care sunt acum urmărite penal în consecință… noi semănăm cu Polonia, iar Polonia seamănă cu România”, a spus Neculăescu.

Declarațiile vin după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de mai multe obiecte în timpul unor atacuri rusești asupra Ucrainei. Avioane NATO au fost ridicate de la sol, iar trei obiecte s-au prăbușit pe teritoriul polonez, fără să provoace victime.

Ministrul român a atras atenția și asupra situației din Marea Neagră, unde atacurile asupra navelor comerciale și incidentele legate de războiul din Ucraina pun la încercare capacitatea de reacție a aliaților.

Neculăescu a afirmat că România a înregistrat „sute” de incidente legate de războiul din Ucraina și că avioanele sunt mobilizate aproape zilnic, în timp ce echipe intervin pentru a ajuta marinarii aflați în dificultate în Marea Neagră.

„Cred că ceea ce am observat în ultima perioadă în Marea Neagră reprezintă un test de rezistență al reacției și al hotărârii noastre… Avem decolări de urgență ale avioanelor aproape în fiecare zi. Avem echipe care se deplasează pentru a veni în ajutorul marinarilor aflați în pericol în Marea Neagră”, a mai spus Neculăescu.

Potrivit ministrului, poziția strategică a României și Poloniei pe flancul estic le permite celor două state să ofere NATO și Uniunii Europene expertiză pentru îmbunătățirea răspunsului colectiv la incidentele de securitate.