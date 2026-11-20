Ministrul Ștefan Radu Oprea susține vineri, într-o postare pe rețelele de socializare, că prezența aliată în zona Mării Negre a fost întărită cu mijloace și capabilități nord-atlantice, capabile să identifice și să combată amenințările în creștere la adresa populației, traficului comercial și infrastructurii critice.

Potrivit oficialului, măsura a fost luată în urma discuțiilor purtate atât în cadru aliat, cât și bilateral, derulate la inițiativa Administrației Prezidențiale, Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării Naționale.

„În acest sens, în ultimele 24 de ore, în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al NATO a fost

înregistrată o activitate aeriană intensă, la care au participat aeronave militare italiene, franceze, britanice, americane și turcești, precum și platforme ale NATO, care au desfășurat activități de supraveghere, cercetare, avertizare timpurie și realimentare în aer”, a scris Oprea pe Facebook.

Acesta adaugă că prezența simultană a acestor aeronave evidențiază amploarea operațiunilor de supraveghere, cercetare, avertizare timpurie și sprijin aerian desfășurate în regiune.

Intensificarea activității aeriene aliate are loc în contextul atacurilor repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, inclusiv în apropierea apelor teritoriale românești. În 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Incidentele au amplificat preocupările privind securitatea navigației și protecția infrastructurii din regiune.