La întâlnirea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, în formatul miniștrilor apărării, a participat și ministrul român al Apărării, Ștefan Radu Oprea, care a susținut menținerea securității Mării Negre pe agenda europeană.

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook de ministrul Apărării, România consideră securitatea Mării Negre o prioritate strategică și urmărește ca acest subiect să fie luat în considerare în deciziile europene privind Flancul Estic.

„Scopul meu a fost menținerea pe agenda europeană a subiectului securității la Marea Neagră, pentru ca atunci când se iau decizii pe Flancul Estic ele să fie echilibrate”, a transmis Ștefan Radu Oprea.

Discuții cu reprezentantul SUA privind cooperarea în domeniul apărării

Un alt subiect abordat a fost cooperarea transatlantică în domeniul securității și apărării. În acest context, ministrul român a avut discuții cu subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby.

Oprea a precizat că a reiterat interesul României pentru menținerea relevanței prezenței și posturii militare americane pe teritoriul țării noastre.

Întâlniri cu oficiali din Ucraina și Germania

Evoluția conflictului din Ucraina a fost, de asemenea, unul dintre subiectele importante ale reuniunii. Ministrul român a anunțat că l-a întâlnit pe omologul ucrainean, Evgheniy Khmara, cu care avusese anterior o discuție telefonică.

Potrivit acestuia, cei doi vor menține legătura pentru soluționarea operativă a eventualelor probleme care pot apărea.

Ștefan Radu Oprea a avut o întrevedere cu ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius. Discuțiile au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre și posibilitatea semnării, în viitorul apropiat, a memorandumului privind statutul forțelor.

Ministrul a mai subliniat importanța solidarității și a rezultatelor concrete în consolidarea securității europene, arătând că România are un rol important în cadrul conceptului de apărare comună.