Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a vorbit marți, la Parlamentul European de la Bruxelles, despre importanța securității la Marea Neagră și despre cooperarea României cu aliații NATO, având în vedere ultimele incidente din regiune.

Ministrul a spus că „România este apreciată pentru atitudinea calmă, eficientă, pe care o abordează în aceste situații” și că Alianța Nord-Atlantică și-a intensificat monitorizarea în zonă.

Declarațiile au fost făcute după ce o navă care transporta gaz petrolier lichefiat, sub pavilion liberian, s-a scufundat în largul coastelor Bulgariei.

Nava GAS HUSKY plecase din portul egiptean Alexandria și se îndrepta spre portul românesc Midia. Cei 19 membri ai echipajului, toți cetățeni filipinezi, au fost salvați, La operațiune au participat și autoritățile române.

Potrivit ministrului, în timpul discuțiilor recente cu oficiali și reprezentanți ai aliaților, una dintre teme a fost, printre altele, securitatea la Marea Neagră.

„România este apreciată pentru atitudinea calmă, eficientă, pe care o abordează în aceste situații. Cei care sunt implicați, care oferă ajutor în larg, armata română, piloții români sunt extrem de apreciați. Trebuie spus și lucrul ăsta. România este apreciată pentru ceea ce face”, a declarat ministrul.

Dan Neculăescu a fost întrebat și despre solicitările României privind sprijinul aliaților și despre momentul în care țara noastră ar putea primi noi capabilități pentru securizarea Mării Negre.

„Toate aceste decizii au nevoie și de aprobarea lor în capitalele aliate. În consecință, acest proces nu-l putem controla. Nu putem decât să sperăm că apelul nostru, apelul secretarului general NATO, va da roade și că aliații, așa cum au spus că sunt atenți, vor lua în considerare această necesitate”, a afirmat Dan Neculăescu.

„Am vorbit despre importanța cooperării noastre. Ați observat că, dacă nu mă înșel, acum câteva zile a fost prima activare vizibilă a cooperării româno-bulgaro-turce, în care am văzut că, pe lângă vase românești și bulgărești, a apărut și vasul turcesc. Până acum am vorbit foarte mult despre această cooperare, poate că nu am văzut-o în acțiune, dar acum câteva zile am văzut-o”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării a discutat și cu omologul polonez despre colaborarea dintre România și Polonia pe flancul estic al NATO. Potrivit lui Neculăescu, cele două state au interese comune în ceea ce privește securitatea.

„România și Polonia sunt doi piloni de stabilitate, sunt două țări care împărtășesc foarte multe valori de securitate. Polonia înțelege zona Mării Baltice, iar România, zona Mării Negre. Trebuie să rămânem într-o coordonare cât mai bună, astfel încât să putem nu numai să schimbăm informații între noi, dar și să ne promovăm mult mai eficient cauza pe lângă aliații europeni”, a explicat Dan Neculăescu.

Întrebat despre poziția secretarului general NATO, Mark Rutte, în legătură cu situația de la Marea Neagră, ministrul a spus că acesta este îngrijorat de evoluțiile din regiune, bazându-se că România „va continua acțiunea aceasta eficientă”.

„Este îngrijorat de această evoluție. Cred că a și comunicat cu noi de mai multe ori în acest sens. Mizează pe România că va continua acțiunea aceasta eficientă și fermă și, în același timp, este angajat să ne ajute în continuare cu capabilități”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, „NATO face deja o monitorizare atentă și a crescut monitorizarea pe spațiul Mării Negre. Deci nu este numai o chestiune de angajament abstract, este și o chestiune concretă. Nu am cum acum să intru în toate detaliile, însă vă pot asigura că NATO a crescut atenția pe Marea Neagră”.

Nava GAS HUSKY s-a scufundat în largul Bulgariei

Nava GAS HUSKY, care transporta gaz petrolier lichefiat și naviga sub pavilion liberian, s-a scufundat marți în Marea Neagră, la aproximativ 50 de mile marine de orașul bulgăresc Byala. Vasul plecase din portul egiptean Alexandria și avea ca destinație portul românesc Midia.

Potrivit autorităților bulgare, nava a transmis un semnal de urgență în timp ce se afla la aproximativ 60 de mile marine de Capul Kaliakra.

În urma alertei, autoritățile au declanșat operațiunea de salvare, la care au participat două avioane de atac Su-25 și un elicopter Cougar.

Autoritatea Navală Română a anunțat că toți cei 19 membri ai echipajului au fost salvați. Aceștia sunt cetățeni filipinezi.