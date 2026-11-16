„E important să discutăm despre conectivitate, dar și despre securitate”. Dan Neculăescu, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles

Primul punct care va fi discutat în cadrul reuniunii îl reprezintă incidentele de securitate din România.

„Am avut patru alerte legate de drone în 24 de ore și am avut trei nave lovite în weekend. Acest lucru este inacceptabil, așa că astăzi voi fi foarte clar în această privință. Le voi cere colegilor noștri și colegilor miniștri să continue să contribuie cu capabilități în România și voi solicita, de asemenea, o coordonare între NATO și UE în acest aspect”, a transmis Dan Neculăescu.

Statement of the Foreign Minister of Affairs, Dan Neculăescu, ahead of the Foreign Affairs Council in Bruxelles https://t.co/jHnK6vAIfk — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) November 16, 2026

Ministrul de Externe a precizat că, luni, îi va „informa pe colegii miniștri despre accelerarea dezvoltării centrului de securitate din România, după vizita președintelui Comisiei în România, care a promis 50 de milioane pentru România și Bulgaria pentru a face acest centru operațional cât mai curând posibil”.

Pacea din Ucraina, printre temele ce vor fi abordate

„Astăzi, de asemenea, mă voi adresa discuțiilor de pace din Ucraina și apreciem foarte mult și salutăm interesul reînnoit al SUA pentru facilitarea discuțiilor de pace. În același timp, salutăm și grupul european care reprezintă interesele europene”, a adăugat el.

Neculăescu a specificat că „România este o țară cu o graniță comună de 640 de kilometri cu Ucraina. Așadar, vreau să mă asigur că astăzi interesele, ideile și contribuția noastră la negocierile de pace sunt auzite. Și mă voi întâlni cu membrii acestui grup european pentru a le spune că vrem pacea, o pace durabilă, de durată și dreaptă ca primă prioritate”.

„Dacă se ajunge la discuția privind arhitectura de securitate europeană, voi spune clar că trebuie să pornim mai întâi de la interesele UE și NATO, nu de la solicitarea nerezonabilă pe care am văzut-o din partea Rusiei în decembrie 2021”, a mai precizat ministrul.

Reuniune dedicată Mării Negre

Totodată, a menționat că va avea loc și o „reuniune dedicată Mării Negre, o reuniune ministerială dedicată Mării Negre după Consiliul Afaceri Externe și ne vom întâlni cu partenerii noștri, Turcia, Armenia, Azerbaidjanul”.

„E important să discutăm despre conectivitate, dar și despre securitate. Acest lucru contează foarte mult, iar opiniile lor sunt foarte importante”, a conchis Dan Neculăescu.