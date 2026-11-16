Brexitul nu a funcționat, admite premierul britanic. Marea Britanie negociază apropierea de Uniunea Europeană

Guvernul de la Londra estimează că înțelegerile negociate cu Bruxelles-ul ar putea majora produsul intern brut al Regatului Unit cu 0,4%, echivalentul a aproximativ 17 miliarde de lire sterline.

Potrivit publicației britanice The Guardian, Burnham urmează să prezinte noua abordare a relațiilor cu UE într-un discurs susținut la banchetul anual al primarului financiar al Londrei, organizat în City.

Premierul este așteptat să critice modul în care a fost realizată ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, susținând că acordul negociat în perioada guvernării lui Boris Johnson a introdus bariere comerciale și a afectat potențialul economic al țării.

Sâmbătă, la conferința Partidului Laburist din Țara Galilor, Burnham afirmase deja că Marea Britanie a pierdut mai mult decât a câștigat în urma Brexitului.

Noi acorduri pentru agricultură, comerț și mobilitatea tinerilor

Premierul britanic urmează să participe în această săptămână la un summit cu liderii europeni, unde sunt vizate mai multe înțelegeri sectoriale.

Negocierile includ reducerea barierelor comerciale pentru produsele alimentare și agricole, cooperarea privind sistemele de comercializare a certificatelor de emisii și instituirea unui program de mobilitate pentru tineri.

Guvernul britanic susține că aceste măsuri ar putea stimula activitatea economică și ar facilita schimburile dintre Regatul Unit și statele membre ale UE.

Burnham intenționează să condiționeze semnarea acordului de respectarea angajamentelor electorale ale Partidului Laburist și a limitelor stabilite de guvern în negocierile cu Bruxelles-ul.

O altă condiție este ca înțelegerea să producă beneficii concrete pentru populație, prin îmbunătățirea condițiilor economice și a vieții cotidiene.

Londra ar putea accepta reguli europene fără drept de vot

Unul dintre aspectele sensibile ale negocierilor privește alinierea Regatului Unit la normele europene din domeniul alimentar.

Ministrul britanic pentru relațiile cu UE, Hamish Falconer, a declarat duminică pentru BBC că Londra ar putea participa la discuțiile privind aceste reglementări, însă fără drept de vot asupra deciziilor adoptate de Uniunea Europeană.

În plus, viitorul acord ar putea include o clauză de retragere, care să permită unui guvern britanic ulterior să renunțe la apropierea de normele europene.

Bruxelles-ul este preocupat de posibilitatea ca un viitor executiv conservator sau condus de partidul Reform UK să anuleze înțelegerile, ceea ce ar putea impune reconstruirea infrastructurii de control sanitar-veterinar la frontieră.

Boris Johnson critică inițiativa premierului

Fostul premier conservator Boris Johnson, unul dintre principalii susținători ai Brexitului, a reacționat critic la intențiile actualului guvern.

Într-o declarație pentru The Telegraph, Johnson a susținut că britanicii ar vota din nou pentru ieșirea din Uniunea Europeană dacă ar fi organizat un nou referendum.

El a avertizat că transformarea Brexitului într-o prioritate politică ar putea avea consecințe negative pentru Burnham și Partidul Laburist.

Regatul Unit a părăsit oficial Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, după referendumul din iunie 2016, în care majoritatea participanților au votat pentru ieșirea din blocul comunitar.

Noua inițiativă a guvernului britanic urmărește reducerea unor obstacole economice apărute după Brexit.