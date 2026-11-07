Cinci state UE cer Bruxellesului să accelereze un acord energetic cu Marea Britanie. Miza: facturi mai mici la electricitate

Inițiativa urmărește reducerea costurilor energiei, consolidarea securității aprovizionării și dezvoltarea investițiilor în surse regenerabile.

Germania, Țările de Jos, Danemarca, Belgia și Luxemburg susțin încheierea rapidă a unui acord cu Londra, potrivit unei scrisori consultate de publicația POLITICO.

Presiuni asupra Bruxellesului înaintea summitului UE – Marea Britanie

Documentul, adresat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, solicită stabilirea unui calendar clar pentru finalizarea negocierilor.

Printre semnatari se numără cancelarul german Friedrich Merz și premierul Țărilor de Jos Rob Jetten.

Cele cinci guverne consideră că summitul UE – Marea Britanie, programat pentru 20 noiembrie, ar trebui să reprezinte un moment decisiv pentru accelerarea discuțiilor.

Potrivit unui diplomat european citat de POLITICO, statele care susțin inițiativa doresc ca acordul să fie finalizat până la sfârșitul anului 2027.

Negocierile au fost lansate în urma unei înțelegeri convenite anul trecut între Bruxelles și Londra, însă progresele au fost limitate.

Marea Nordului, transformată într-un centru mondial al energiei regenerabile

Unul dintre principalele obiective ale acordului este valorificarea potențialului energetic al Mării Nordului, în special prin dezvoltarea proiectelor eoliene offshore și a infrastructurii de interconectare.

Liderii europeni consideră că integrarea piețelor ar facilita investițiile și ar contribui la transformarea regiunii într-unul dintre cele mai importante centre de producție a energiei curate la nivel mondial.

O piață mai bine conectată ar permite utilizarea mai eficientă a electricității produse din surse regenerabile și ar putea reduce fluctuațiile de preț.

Totodată, acordul ar consolida securitatea energetică europeană, într-un context în care costurile electricității reprezintă o preocupare majoră pentru populație și industrie.

Costuri suplimentare de până la 10 miliarde de lire pentru Marea Britanie

Organizația Energy UK, care reprezintă industria energetică britanică, avertizează că menținerea Regatului Unit în afara pieței europene a electricității ar putea genera costuri suplimentare de până la 10 miliarde de lire sterline pe durata actualei legislaturi.

Aceste pierderi potențiale ar proveni din facturi mai mari pentru consumatori și venituri fiscale mai reduse.

Reducerea costului vieții reprezintă una dintre prioritățile premierului britanic Andy Burnham, iar un acord energetic cu Uniunea Europeană ar putea contribui la atingerea acestui obiectiv.

Susținătorii proiectului argumentează că o piață extinsă ar oferi prețuri mai competitive, stabilitate și condiții mai atractive pentru investitori.

Bruxellesul cere o contribuție financiară pentru accesul la piața comună

Principalul obstacol în calea negocierilor îl reprezintă condițiile financiare impuse de Uniunea Europeană.

Bruxellesul solicită Marii Britanii o contribuție la fondurile europene de coeziune în schimbul participării la piața internă a electricității.

Această cerință este sensibilă din punct de vedere politic pentru guvernul de la Londra, care încearcă să obțină avantajele unei cooperări economice mai strânse fără a reveni asupra tuturor angajamentelor asociate apartenenței la UE.

Un diplomat european a descris însă contribuția financiară drept o investiție în accesul la o piață energetică mai integrată și mai sigură.

Trei alte acorduri, așteptate la summitul din 20 noiembrie

Deși negocierile privind electricitatea nu sunt așteptate să se încheie până la summitul din această lună, Bruxellesul și Londra ar urma să finalizeze alte trei înțelegeri.

Acestea vizează mobilitatea tinerilor, cooperarea în domeniul comercializării certificatelor de emisii și armonizarea normelor aplicabile produselor agricole și alimentare.

Cele două părți ar urma să adopte și o declarație comună privind continuarea negocierilor energetice.

O eventuală reintegrare a Marii Britanii în piața europeană a electricității ar reprezenta un pas important în apropierea economică dintre Londra și Bruxelles după Brexit, fără a echivala însă cu revenirea Regatului Unit în Uniunea Europeană.