Marea Britanie pregătește reducerea taxelor pentru studenții din UE. Ce cere Londra în schimb

Marea Britanie ar putea reduce taxele universitare pentru studenții din Uniunea Europeană, astfel încât aceștia să plătească aceleași sume ca studenții britanici. Potrivit EU Today, măsura face parte din negocierile purtate între Londra și Bruxelles, înaintea summitului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, programat pentru 20 noiembrie.

După Brexit, studenții din Uniunea Europeană au pierdut dreptul de a plăti aceleași taxe universitare ca britanicii. În prezent, aceștia plătesc taxele aplicate studenților internaționali, care ajung, în medie, la aproximativ 22.000 de lire anual, față de maximum 9.790 de lire pentru studenții britanici, în cazul cursurilor obișnuite de licență din Anglia. Există însă și excepții, în special pentru cetățenii europeni care aveau deja drept de ședere în Regatul Unit.

Guvernul britanic ia în calcul să compenseze universitățile pentru veniturile pe care le-ar pierde în urma reducerii taxelor. Potrivit estimărilor Ministerului britanic de Finanțe, costurile ar putea ajunge la 450 de milioane de lire sterline anual. Oficialii britanici precizează însă că suma este orientativă, iar cheltuielile reale ar putea fi mult mai mici.

Ce solicită Marea Britanie în schimbul reducerii taxelor

Londra urmărește să obțină acces pentru companiile britanice la programul european „Made in Europe”, prin care Uniunea Europeană intenționează să favorizeze produsele fabricate în Europa și să sprijine industriile considerate strategice.

Programul face parte dintr-un plan mai amplu al Comisiei Europene, prezentat în martie 2026, care urmărește consolidarea producției europene prin contracte publice, stimulente pentru investiții și alte măsuri de sprijin.

Printre sectoarele vizate se numără industria auto, siderurgia, producția de aluminiu și ciment, precum și tehnologiile care contribuie la reducerea emisiilor industriale.

Pentru Marea Britanie, participarea la acest program este importantă deoarece numeroase companii britanice colaborează direct cu producători din Uniunea Europeană. Excluderea lor de la măsurile de sprijin ar putea afecta aceste relații comerciale, în special în industria auto.

Franța, care s-a opus inițial includerii Marii Britanii în programul „Made in Europe”, și-a schimbat poziția. Parisul acceptă posibilitatea participării companiilor britanice la „Made in Europe”, dar cere Londrei să respecte anumite reguli comerciale ale Uniunii Europene.

Condiția ar putea fi dificil de acceptat pentru Londra, deoarece Marea Britanie are reguli comerciale diferite de cele ale UE, inclusiv pentru mașinile electrice importate din China.

Universitățile britanice ar putea pierde venituri importante

Universitățile din Marea Britanie depind în mare măsură de taxele plătite de studenții internaționali pentru finanțarea cursurilor și a cercetării. Reducerea acestora, fără compensații suficiente din partea statului, poate afecta bugetele instituțiilor de învățământ superior.

Autoritățile scoțiene și-au exprimat deja îngrijorarea în legătură cu posibilele consecințe financiare și au cerut ca orice acord să țină cont de diferențele dintre sistemele universitare din Regatul Unit.

Măsura ar putea provoca și nemulțumiri în rândul britanicilor, dat fiind faptul că absolvenții universităților continuă să plătească împrumuturile contractate pentru studii, în timp ce guvernul ar aloca fonduri publice pentru reducerea taxelor studenților europeni.

Negocierile, decisive pe 20 noiembrie

Reducerea taxelor universitare face parte dintr-un pachet mai amplu de negocieri prin care Marea Britanie și Uniunea Europeană încearcă să își consolideze relațiile după Brexit.

Discuțiile au în vedere și comerțul cu produse agricole, schimburile de informații în domeniul securității, reducerea emisiilor și înlesnirea circulației tinerilor între Marea Britanie și statele UE.

Summitul din 20 noiembrie, organizat la Bruxelles, ar putea aduce un acord de principiu în ceea ce privește taxele universitare și participarea companiilor britanice la programul industrial european. Aplicarea măsurilor necesită însă negocieri și decizii suplimentare din partea Londrei și Bruxellesului.