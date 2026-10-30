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Tone întregi de cocaină ascunse în bucăți de brânză gouda. Valoare totală a drogurilor depășea 530 de milioane de euro

Șapte membri ai unei rețele de trafic de droguri au fost condamnați la închisoare după ce au introdus ilegal tone întregi de cocaină în Marea Britanie. Drogurile au fost ascunse în bucăți de brânză gouda, iar valoarea totală a acestora depășea 530 de milioane de euro.
Tone întregi de cocaină ascunse în bucăți de brânză gouda. Valoare totală a drogurilor depășea 530 de milioane de euro
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
30 oct. 2026, 15:12, Știri externe
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Potrivit polițiștilor britanici, cocaina a fost introdusă în țară prin portul orașului Dover, înainte de a fi distribuită în nordul Angliei.

Vineri, trei persoane implicate în rețeaua de trafic de droguri au fost încarcerate la Curtea Coroanei din Leeds, în urma încarcerării a altor patru la începutul săptămânii, potrivit The Independent.

Un total de 18 persoane au fost condamnate pentru conspirație în vederea furnizării de cocaină în două procese separate care au început anul trecut. Restricțiile de raportare au rămas în vigoare până la încheierea ambelor proceduri judiciare.

Ancheta inițială a început după ce Poliția din West Yorkshire a confiscat cocaină și ecstasy în valoare de 2, 4 milioane de euro în Leeds în cursul anului 2023, descoperind o rețea sofisticată de distribuție.

Detectivii au stabilit că grupul de crimă organizată a importat 123.568 kg de brânză în Regatul Unit între decembrie 2022 și aprilie 2023.

Transporturile au intrat în Dover pe cale comercială de transport marfă înainte de a se deplasa către un centru de distribuție legitim cu sediul în Derby.

Fiecare bloc de brânză conținea două „cărămizi” de cocaină, potrivit sursei citate.

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