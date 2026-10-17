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Peste 8,6 tone de droguri, confiscate de Marina franceză. Ce au descoperit militarii pe un vas de pescuit

Marina franceză a confiscat peste 8,6 tone de droguri în urma unor operațiuni desfășurate în Marea Caraibilor și Oceanul Atlantic. Cea mai mare captură a fost descoperită la bordul unui vas de pescuit.
Peste 8,6 tone de droguri, confiscate de Marina franceză. Ce au descoperit militarii pe un vas de pescuit
Pachete cu droguri confiscate de Marina franceză/sursa foto: Statul Major al Forțelor Armate Franceze
Maria Miron
17 oct. 2026, 03:51, Știri externe
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Marina franceză a confiscat peste 8,6 tone de droguri în Marea Caraibilor și Oceanul Atlantic, în urma a trei operațiuni.

Potrivit Le Figaro, operațiunile s-au desfășurat între 4 și 13 octombrie, în cooperare cu autoritățile altor state. În total, au fost confiscate aproape 6,9 tone de cocaină și 1,7 tone de marijuana.

Peste cinci tone de cocaină, pe un singur vas

Cea mai mare captură a fost făcută în Oceanul Atlantic, pe 8 octombrie. O navă militară franceză a interceptat un vas de pescuit fără pavilion, care începuse traversarea Atlanticului. La bord au fost descoperite 150 de pachete care conțineau 5.292 de kilograme de cocaină.

La solicitarea procurorilor, drogurile și cei cinci membri ai echipajului au fost transportați în Martinica, teritoriu francez din Caraibe. Suspecții au fost reținuți de anchetatorii francezi specializați în combaterea traficului de droguri.

Alte două nave, interceptate în Marea Caraibilor

Pe 4 octombrie, o fregată franceză, sprijinită de un elicopter și de Marina columbiană, a interceptat o ambarcațiune rapidă care naviga fără pavilion. La bord au fost găsite 16 pachete cu cocaină.

O altă operațiune a avut loc pe 13 octombrie, când militarii francezi au controlat un vas de pescuit venezuelean. Aceștia au descoperit 166 de pachete de cocaină și marijuana.

Cele două intervenții din Marea Caraibilor s-au încheiat cu confiscarea a peste trei tone de droguri. Ambarcațiunile, încărcăturile ilegale și echipajele au fost predate autorităților din Columbia și Venezuela, care urmează să continue procedurile judiciare.

Ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, a transmis vineri pe X că operațiunile Marinei franceze s-au desfășurat cu respectarea strictă a legislației naționale.

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