Cauza îmbolnăvirilor nu a fost identificată deocamdată, iar Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) monitorizează situația.

Potrivit datelor publicate de CDC, focarul a fost raportat pe 15 noiembrie de compania Princess Cruises, operatorul navei. Principalele simptome semnalate sunt vărsăturile și diareea.

La bordul navei se află 2.936 de pasageri și 1.132 de membri ai echipajului. Astfel, cazurile raportate reprezintă aproximativ 4,6% dintre pasageri și 1,2% din personal.

Ce se știe despre focarul de infecție

Caribbean Princess a plecat din Fort Lauderdale, Florida, pe 11 noiembrie, într-o croazieră cu opriri în Caraibe și America Centrală. Itinerariul include destinații din Antilele Olandeze, Panama, Costa Rica, Columbia și Grand Cayman, iar întoarcerea în Florida este programată pentru 23 noiembrie.

CDC precizează că numărul cazurilor reprezintă totalul raportat pe durata întregii călătorii. Prin urmare, nu înseamnă că toate cele 148 de persoane au fost bolnave simultan.

Cauza îmbolnăvirilor este, în prezent, necunoscută. Au fost recoltate probe biologice de la persoanele care au prezentat simptome, iar acestea sunt în curs de testare pentru identificarea agentului responsabil.

Norovirusul, una dintre posibilele cauze

CDC atrage atenția că norovirusul este una dintre cauzele frecvente ale focarelor de gastroenterită de pe navele de croazieră. Totuși, în cazul de față, prezența virusului nu a fost confirmată.

Norovirusul este foarte contagios și se poate transmite prin alimente sau apă contaminate, suprafețe infectate ori contact direct cu o persoană bolnavă. Printre simptome se numără vărsăturile, diareea și durerile abdominale.

Potrivit informațiilor medicale publicate de Mayo Clinic, simptomele pot apărea la 12-48 de ore după expunere și durează, de regulă, între una și trei zile.

Ce măsuri au fost luate la bord

Compania Princess Cruises a anunțat că a intensificat procedurile de igienizare și dezinfecție pe întreaga navă. Pasagerii și membrii echipajului care prezintă simptome sunt izolați pentru a limita răspândirea infecției.

Reprezentanții companiei au descris îmbolnăvirile drept cazuri ușoare de afecțiuni gastrointestinale și au precizat că majoritatea pasagerilor nu au fost afectați.

„Echipajul nostru a reacționat prompt, implementând protocoale sanitare suplimentare, inclusiv măsuri ample de curățare și dezinfecție”, a transmis compania într-o declarație pentru revista PEOPLE.

CDC monitorizează de la distanță măsurile aplicate la bord și colaborează cu operatorul navei în privința procedurilor de igienizare și a raportării cazurilor.

Al patrulea focar raportat pe o navă Princess Cruises în 2026

Incidentul de pe Caribbean Princess este unul dintre mai multe focare gastrointestinale raportate în 2026 pe navele companiei Princess Cruises.

Potrivit evidențelor CDC, alte nave ale operatorului au înregistrat focare de îmbolnăviri în cursul anului, unele dintre acestea fiind atribuite norovirusului. În cazul focarului actual, însă, cauza rămâne neconfirmată.

CDC publică informații despre focarele de pe navele de croazieră care intră sub jurisdicția programului său de supraveghere sanitară atunci când sunt îndeplinite criteriile de raportare. Scopul este identificarea rapidă a problemelor și limitarea răspândirii bolilor în timpul călătoriilor.