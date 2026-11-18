Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, i-a cerut ambasadorului Italiei la Kiev să solicite clarificări autorităților ucrainene, invocând necesitatea respectării libertății de exprimare și a pluralismului politic, potrivit relatărilor din presa italiană.

Potrivit Ministerului italian de Externe, situația este urmărită cu „o atenție deosebită”, deoarece sunt vizați reprezentanți aleși ai Italiei în Parlamentul European.

De ce au fost incluși politicienii italieni pe listă

Eurodeputații Mișcării 5 Stele, partid de opoziție condus de fostul premier italian Giuseppe Conte, au fost etichetați drept „anti-ucraineni” pe platforma Myrotvoreț.

Potrivit relatărilor din presa italiană și poloneză, motivul includerii lor ar fi poziția critică față de livrările de armament către Kiev și față de intensificarea sprijinului militar pentru Ucraina.

Primul eurodeputat al partidului menționat pe site a fost Danilo Della Valle, pe 16 noiembrie. Ulterior, au fost adăugate și alte nume, până când întreaga delegație a Mișcării 5 Stele din Parlamentul European a ajuns pe listă.

Administratorii platformei le-ar fi reproșat politicienilor răspândirea propagandei ruse și acțiuni considerate contrare intereselor de securitate ale Ucrainei.

Reacția ministrului italian de Externe

Antonio Tajani a intervenit în urma apariției informațiilor, solicitând ambasadorului Italiei în Ucraina, Carlo Formosa, să contacteze autoritățile de la Kiev pentru a obține explicații oficiale.

Șeful diplomației italiene a subliniat că libertatea de exprimare și respectarea pluralismului politic sunt principii fundamentale ale democrației și trebuie protejate în orice împrejurare.

Totodată, Ministerul italian de Externe a precizat că Roma își va menține sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Mesajul autorităților italiene este, astfel, unul în două direcții: susținerea în continuare a Kievului, dar și solicitarea ca libertățile democratice și drepturile reprezentanților aleși în instituțiile europene să fie respectate.

Un eurodeputat italian reclamă publicarea datelor personale

Eurodeputatul Mario Furore a criticat public includerea sa pe platforma Myrotvoreț. Acesta a afirmat că site-ul i-a publicat numele, fotografia și data nașterii, alături de acuzații pe care le consideră grave și defăimătoare.

Furore a avertizat că asocierea datelor sale personale cu asemenea acuzații îl poate expune unor campanii de intimidare, ură și amenințări.

Politicianul a anunțat că intenționează să se adreseze în scris președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și Comisiei Europene, pentru a solicita o poziție oficială în legătură cu situația.

El a criticat faptul că politicieni europeni sunt etichetați în mod ostil pentru că se opun escaladării militare și susțin o soluție negociată pentru încheierea războiului.

Ce este Myrotvoreț

Myrotvoreț este un site ucrainean care publică informații despre persoane pe care administratorii săi le consideră implicate în activități ostile față de Ucraina. Baza sa de date cuprinde nume, fotografii și alte informații despre politicieni, jurnaliști și oficiali din mai multe țări.

Platforma este cunoscută pentru listele sale de persoane catalogate drept „inamici ai Ucrainei”. Însă includerea unei persoane pe site nu reprezintă o sancțiune oficială, o hotărâre judecătorească sau o decizie a guvernului de la Kiev.