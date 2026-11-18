În timpul unei vizite la Liov, în vestul Ucrainei, ducele de Sussex a afirmat că Regatul Unit și Rusia se află, practic, într-un conflict de aproximativ zece ani, relatează The Independent.

„Doar pentru că nu zboară spre noi drone, gloanțe și rachete nu înseamnă că nu suntem în război”, a spus el într-un interviu pentru The Telegraph.

Prințul Harry a declarat că Regatul Unit are multe de învățat din rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și s-a arătat dispus să revină în serviciul militar.

„Dacă mi s-ar cere să mă înrolez din nou, dacă ar fi nevoie, aș fi acolo sută la sută pentru a-mi servi țara, alături de camarazii mei veterani și de militarii aflați în serviciu”, a afirmat el.

Prințul Harry consideră că situația geopolitică actuală ar trebui să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru toată lumea.

Ducele de Sussex a participat la două misiuni în Afganistan, între decembrie 2007 și februarie 2008 și între septembrie 2012 și ianuarie 2013, inclusiv ca pilot de elicopter Apache. El și-a încheiat cariera militară în 2015.

Prințul Harry critică poziția administrației Trump față de Ucraina

Harry și soția sa, Meghan, s-au întors în Regatul Unit în august, împreună cu cei doi copii ai lor, după șase ani petrecuți în Statele Unite. Cei doi au renunțat în 2020 la statutul de membri de rang înalt ai familiei regale.

Prințul Harry a criticat indirect și abordarea președintelui american Donald Trump față de războiul din Ucraina, susținând că există o diferență între sprijinul oferit Ucrainei de societatea americană și poziția administrației de la Washington.

„Cred că există o diferență majoră între ceea ce simte societatea americană în privința sprijinului pentru Ucraina, care, în opinia mea, este extrem de ridicat și a fost întotdeauna așa, și poziția unui anumit grup sau, în acest caz, a unei administrații care poate privește lucrurile diferit”, a declarat el.

Prințul Harry consideră că Ucraina câștigă războiul

Fiul regelui Charles a declarat că, în urma celor patru vizite efectuate în Ucraina și a discuțiilor cu oficiali politici și militari, consideră că Ucraina câștigă războiul împotriva Rusiei.

Totuși, el a subliniat că trebuie găsită o strategie care să permită Rusiei să iasă din conflict.

Harry a susținut că pierderile armatei ruse sunt uriașe și că Rusia nu mai reușește să obțină progrese teritoriale.

Prințul Harry a cerut comunității internaționale să își intensifice sprijinul pentru Ucraina și a condamnat atacurile asupra spitalelor, centrelor medicale și infrastructurii umanitare.

„Dreptul internațional trebuie să însemne ceva. Cred că restul lumii ar putea și ar trebui să facă mai mult în această privință”, a declarat el.