Proiectul de lege a fost votat marți în primă lectură de Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, și prevede, în medie, dublarea limitelor minime și maxime ale amenzilor pentru 29 de contravenții, scrie Reuters.

Măsura vine în contextul apropierii celei de-a cincea aniversări a invaziei ruse în Ucraina, perioadă în care autoritățile de la Moscova au înăsprit controlul asupra exprimării publice și au redus aproape complet spațiul pentru manifestările de opoziție față de război.

Printre faptele vizate de noile prevederi se numără organizarea de proteste neautorizate, producerea și distribuirea de materiale catalogate drept extremiste și acțiunile publice considerate o „discreditare” a Forțelor Armate ale Rusiei. Lista include și contravenții precum fumatul în anumite spații sau nerespectarea obligației de înregistrare a domiciliului.

„Toate acestea ar trebui să contribuie la îmbunătățirea siguranței publice pentru cetățeni”, a declarat președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, citat de agenția de stat TASS.

Amenzi de până la 100.000 de ruble pentru distribuirea de materiale extremiste

Potrivit proiectului, persoanele care produc și distribuie materiale considerate extremiste ar putea primi amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de ruble (aproximativ 600-1.206 dolari). În prezent, sancțiunile pentru această faptă sunt cuprinse între 1.000 și 3.000 de ruble.

Rusia a introdus legi ample de cenzură la scurt timp după declanșarea invaziei din Ucraina, în februarie 2022. Criticarea acțiunilor militarilor ruși a devenit infracțiune, iar mai multe organizații, inclusiv grupuri asociate cu regretatul opozant Aleksei Navalnîi, au fost declarate extremiste.

Potrivit organizației ruse pentru drepturile omului OVD-Info, 1.393 de persoane au fost vizate de acțiuni judiciare din cauza poziției lor împotriva războiului de la începutul invaziei. Dintre acestea, 337 se află în prezent în detenție sau sunt supuse unui tratament psihiatric obligatoriu.