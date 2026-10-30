Ultimul mare ziar independent din Rusia se închide din cauza presiunilor autorităților: „Novaya Gazeta a fost ucisă”

„Novaya Gazeta a fost ucisă. Novaya Gazeta își încheie existența”, a declarat redactorul-șef Serghei Sokolov, într-un mesaj video emoționant, publicat pe canalul de YouTube al publicației, potrivit The Moscow Times.

„Autoritățile ruse și serviciile de securitate au forțat redacția noastră să se închidă”, a afirmat Sokolov.

Novaya Gazeta a precizat că intenționează să publice o ultimă ediție înainte de a-și opri serverele și de a elibera sediul din centrul Moscovei, pe 9 noiembrie. Nu este clar câți angajați își vor pierde locurile de muncă.

Fondată în 1993, cu sprijinul fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, Novaya Gazeta și-a construit o reputație solidă în domeniul jurnalismului de investigație. Publicația a dezvăluit în mod constant cazuri de corupție guvernamentală, brutalitate a poliției, fraude electorale și încălcări ale drepturilor omului în Cecenia, investigând totodată operațiunile militare desfășurate de Rusia în străinătate.

De-a lungul anilor, șase dintre jurnaliștii publicației au fost uciși în ceea ce organizațiile pentru drepturile omului consideră a fi asasinate comise ca represalii pentru investigațiile lor. Printre victime s-a numărat și jurnalista de investigație Anna Politkovskaia.

Presiuni tot mai mari asupra publicației

Novaya Gazeta și-a suspendat ediția tipărită la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, din cauza legilor privind cenzura, care au transformat practic relatările critice despre război în infracțiuni. Ulterior, instanțele i-au retras licența de presă, obligând publicația să își continue activitatea exclusiv online.

Anunțul privind închiderea Novaya Gazeta vine după apariția unor informații potrivit cărora publicația urma să fie evacuată din sediul său din Moscova.

Vestea evacuării a apărut în timp ce fostul redactor-șef Dmitri Muratov se îndrepta spre Franța pentru a participa la un eveniment comemorativ organizat la împlinirea a 20 de ani de la asasinarea Annei Politkovskaia.

Muratov a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2021, pentru „eforturile sale de a proteja libertatea de exprimare”. El a renunțat la funcția de redactor-șef în urmă cu trei ani, după ce a fost declarat „agent străin”.

Ministerul Justiției din Rusia a desemnat Novaya Gazeta drept „agent străin” în septembrie anul acesta, incluzând publicația pe o listă deja extinsă de instituții media independente vizate de Kremlin pentru relatările lor critice despre războiul din Ucraina.