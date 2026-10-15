Un nou caz care vizează presa independentă din Rusia: șeful Novaia Gazeta, ridicat după o percheziție

Motivele exacte ale acțiunii împotriva jurnalistului nu au fost precizate în informațiile făcute publice până acum.

Novaia Gazeta a pierdut legătura cu redactorul-șef

Publicația a anunțat că Sokolov urma să conducă joi o ședință editorială, însă colegii săi au pierdut contactul cu el în jurul prânzului, cu puțin timp înainte de începerea întâlnirii, relatează France 24, citând AFP.

Ulterior, redacția a aflat că locuința jurnalistului fusese percheziționată și că acesta era transportat la Comitetul de Investigații, instituția rusă responsabilă de anchetarea infracțiunilor grave.

Novaia Gazeta a precizat că un avocat se îndrepta către locul în care se afla Sokolov. Publicația nu a oferit, în informațiile citate de presa internațională, detalii despre eventualele acuzații formulate împotriva acestuia.

Sokolov este un jurnalist cu experiență îndelungată în cadrul Novaia Gazeta și conduce publicația într-o perioadă în care spațiul de funcționare al presei independente din Rusia s-a redus considerabil.

Novaia Gazeta, declarată „agent străin” de autoritățile ruse

Novaia Gazeta este una dintre cele mai cunoscute publicații independente din Rusia și s-a remarcat de-a lungul timpului prin investigații și materiale critice la adresa autorităților.

Instituțiile ruse au inclus publicația în registrul entităților desemnate drept „agenți străini”, statut care implică restricții și obligații suplimentare.

Redacția din Rusia funcționează în prezent la o dimensiune mult mai redusă decât înainte de declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Presiuni tot mai mari asupra jurnaliștilor independenți

După începutul războiului din Ucraina, autoritățile de la Moscova au adoptat o serie de legi care limitează drastic modul în care pot fi relatate acțiunile armatei ruse și conflictul.

În acest context, numeroși jurnaliști și reprezentanți ai instituțiilor media independente au părăsit Rusia și își desfășoară activitatea din străinătate.

Reținerea lui Serghei Sokolov intervine astfel într-un climat în care presa independentă rusă operează sub o presiune puternică din partea autorităților.