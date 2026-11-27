Șeful diplomației române a vorbit despre riscurile la adresa infrastructurii energetice din Marea Neagră într-un interviu acordat publicației germane WELT, publicat vineri, 27 noiembrie.

Dan Neculăescu s-a întâlnit joi, la Berlin, cu omologul său german, Johann Wadephul, pentru discuții privind cooperarea bilaterală, consolidarea securității flancului estic al NATO și situația din Marea Neagră.

Întrebat dacă există temeri că Neptun Deep, cel mai mare proiect de producție a gazelor naturale din Uniunea Europeană, ar putea deveni ținta unor atacuri rusești, Dan Neculăescu a confirmat că autoritățile române sunt preocupate de securitatea instalațiilor. Ministrul a subliniat că proiectul are o importanță strategică nu doar pentru România, ci pentru întreaga regiune, contribuind la reducerea dependenței energetice a Europei.

„Desigur, suntem îngrijorați. Războiul din imediata apropiere complică deja lucrările. În această vară, avioanele de luptă românești au interceptat o dronă maritimă care transporta explozibili și care se afla la doar câteva sute de metri de platformă. Acest lucru arată cât de tensionată este situația. De aceea, susținem monitorizarea instalațiilor de către NATO”, a declarat Dan Neculăescu.

Dan Neculăescu: Rusia încearcă să își revendice Marea Neagră

Oficialul român a semnalat creșterea frecvenței și gravității incidentelor de securitate din Marea Neagră, menționând atacurile cu drone, minele marine și atacurile asupra navelor comerciale.

Ministrul a fost întrebat dacă Rusia urmează strategia Iranului și încearcă să transforme Marea Neagră într-o a doua strâmtoare Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

„Da, și asta. Mai presus de toate, Rusia încearcă să își revendice Marea Neagră. Nimeni altcineva nu ar trebui să se afle acolo. Dar noi suntem acolo: România, Bulgaria, Turcia, Ucraina și alte țări. Avem dreptul să ne apărăm, dar și dreptul la pace”, a răspuns Neculăescu.

„Marea Neagră ne leagă de Caucazul de Sud și de Asia Centrală. Importanța sa depășește cu mult granițele Europei: cerealele sunt transportate prin Marea Neagră către Africa de Nord și statele din Golful Persic. De aceea, țări precum Egiptul și, uneori, chiar India au fost preocupate de situația de securitate din regiune”, a explicat Dan Neculăescu.

România vrea să extindă cooperarea militară cu Bulgaria și Turcia

România, Bulgaria și Turcia colaborează în cadrul grupării navale MCM Black Sea, creată inițial pentru neutralizarea minelor marine din Marea Neagră. Cele trei țări și-au extins ulterior cooperarea la protejarea infrastructurii subacvatice și iau în calcul organizarea unor misiuni comune de căutare și salvare.

Dan Neculăescu a relatat că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, cooperarea dintre forțele navale ale celor trei țări a fost pusă pentru prima dată la încercare într-o situație reală. O navă a fost avariată în afara apelor teritoriale ale Bulgariei, iar două nave românești, una bulgară și una turcească i-au venit în ajutor.

„Sperăm că vom putea utiliza această cooperare și pentru protejarea Neptun Deep, dacă va fi necesar”, a precizat ministrul.

În prezent, gruparea navală nu desfășoară misiuni permanente, din cauza costurilor ridicate și a dificultăților de organizare. România dorește să schimbe această situație.

Centru de securitate maritimă la Constanța și Varna, cu o finanțare de 50 de milioane de euro

În paralel cu inițiativele NATO, Uniunea Europeană intenționează să înființeze un centru de securitate maritimă cu sedii la Constanța, în România, și Varna, în Bulgaria.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis o finanțare de 50 de milioane de euro pentru acest proiect, care, în aprecierea ministrului român, va reprezenta prima prezență cu adevărat operațională a Uniunii Europene la Marea Neagră, complementară celei a NATO.

La întâlnirea de joi, 26 noiembrie, de la Berlin, Dan Neculăescu a invitat Germania să se alăture acestui centru și a solicitat o prezență militară germană mai consistentă în România.

La rândul său, Johann Wadephul a anunțat că NATO își va intensifica angajamentul în regiunea Mării Negre și a propus un armistițiu care să contribuie la securitatea navigației comerciale.