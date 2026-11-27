Ilia Malinin, triplu campion mondial, a evoluat pe muzica „Cantata Memoria” a lui Karl Jenkins și a rămas fără cuvinte când i-a apărut scorul pe ecran, după care și-a ascuns fața în palme, potrivit AFP.

Recordul vechi, de 113,97 puncte, fusese stabilit de Nathan Chen la Jocurile Olimpice de la Beijing.

„Când am ajuns la această competiție, voiam doar să mă bucur de fiecare moment petrecut pe gheață și de atmosferă”, a spus patinatorul, supranumit „Quad God” („Zeul cvadruplelor”) pentru săriturile sale cvadruple.

„În ultimele sezoane am încercat mereu să obțin cel mai mare punctaj posibil. De data asta am venit doar să mă distrez și cred că asta m-a ajutat să rămân liniștit”.

Program dedicat victimelor de la Washington

Programul a fost un omagiu adus victimelor accidentului aviatic de la Washington din ianuarie 2025, în care au murit 67 de oameni, printre care numeroși tineri patinatori americani.

„Sunt foarte surprins de scor. Nu mă așteptam la un rezultat atât de mare. Toată munca grea și toți anii de efort au dat, în sfârșit, roade”, a spus Malinin.

La Tokyo i-a lăsat departe pe adversari: japonezul Shun Sato e al doilea, cu 96,78 puncte, iar francezul Kevin Aymoz al treilea, cu 94,15 puncte. Programul liber al Trofeului NHK este sâmbătă.

De la eșecul olimpic la record

Malinin era marele favorit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, primele din cariera lui, dar a căzut de două ori și a terminat pe locul 8. Aurul a fost câștigat de kazahul Mihail Șaidorov. În martie, americanul și-a revenit și a câștigat al treilea titlu mondial consecutiv, la Praga. Este a doua lui etapă de Grand Prix din acest sezon, după ce a câștigat Skate America la începutul lunii.