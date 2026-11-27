Deși „tricolorii” au marcat de trei ori în repriza secundă și au fost aproape de îndeplinirea obiectivului, golul primit în prelungiri și diferența insuficientă de scor au făcut ca echipa pregătită de Mircea Diaconescu să încheie pe locul al nouălea în clasamentul formațiilor de pe poziția a treia.

România avea nevoie de o victorie la cel puțin patru goluri diferență pentru a prinde unul dintre cele opt locuri rezervate echipelor cel mai bine clasate pe poziția a treia în cele 12 grupe ale competiției.

Trei goluri în 15 minute

După o primă repriză în care au avut mai multe ocazii importante, inclusiv o bară a lui Denys Muntean în minutul 7, juniorii români au reușit să deschidă scorul imediat după pauză.

În minutul 46, Muntean a centrat din partea dreaptă, iar Matei Pădure a înscris cu o lovitură de cap.

Trei minute mai târziu, România și-a dublat avantajul. După o fază pornită dintr-un corner executat scurt, Muntean a trimis mingea în careul mic, de unde Eduardo Bodnar a reluat cu capul în plasă.

Golul care a reaprins speranțele calificării a venit în minutul 61. Denis Aevoaei a preluat balonul cu pieptul în careu și a înscris cu un șut spectaculos, ducând scorul la 3-0.

România mai avea nevoie de o singură reușită pentru a ajunge la diferența necesară calificării, însă nu a reușit să profite de avantajul de pe tabelă și a cedat inițiativa.

Camerunul a fost aproape de gol în minutul 76, când Hentcho a scăpat singur cu portarul Coșa, dar goalkeeperul român a intervenit salvator.

În minutul 90+1, Hentcho a redus din diferență, după ce a deviat în poartă șutul lui Nkoto. Partida s-a încheiat cu victoria României, scor 3-1.

România, pe locul 9 în clasamentul celor mai bune echipe de pe a treia poziție în grupă

Victoria nu a fost suficientă pentru calificare. După cele două înfrângeri cu Mexic și Venezuela, ambele cu 0-1, România a încheiat grupa K cu trei puncte și golaveraj 3-3.

În clasamentul comparativ al echipelor clasate pe locul al treilea, primele opt naționale obțin calificarea în faza eliminatorie. România a terminat pe poziția a noua, fiind depășită de Japonia, care a încheiat cu trei puncte și golaveraj +5, și de Uzbekistan, cu trei puncte și golaveraj +1.

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a participat în premieră la Campionatul Mondial U17, organizat în Qatar.