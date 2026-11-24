După înfrângerea la limită suferită în fața Mexicului, scor 0-1, la debutul în competiție, elevii lui Mircea Diaconescu au cedat cu același scor și în fața Venezuelei, care obținuse în prima etapă o victorie cu 2-1 în fața Camerunului. Unicul gol al partidei de la Cupa Mondială U17 disputată la Aspire Zone din Doha a fost marcat de Roman Lozada, în minutul 64.

Prima repriză a fost una echilibrată, cu puține ocazii de gol și numeroase greșeli tehnice de ambele părți. România a avut dificultăți în construcție, iar cele mai multe acțiuni s-au desfășurat în zona mediană a terenului.

Cea mai importantă oportunitate a sud-americanilor din prima parte a venit în minutul 39, când Roman Lozada a șutat periculos de la distanță, mingea trecând puțin peste poarta apărată de Tudor Coșa.

De partea cealaltă, „tricolorii” au avut primul șut pe poartă al lor la acest turneu în minutul 32, prin Robert Corduneanu, care a reluat cu capul după o centrare din corner. Însă, execuția a fost trimisă pe centrul porții și nu i-a pus probleme portarului advers. La pauză, scorul a fost egal, 0-0.

Scor deschis după pauză

După reluare, Venezuela a devenit mai periculoasă. Kevin Guzman a trimis puțin pe lângă poartă în minutul 51, după ce Tudor Coșa intervenise pentru a respinge o centrare periculoasă expediată de Andy Saavedra.

În minutul 55, arbitrul senegalez El Hadji Amadou Sy a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea un duel dintre fundașul venezuelean Enmanuel Brito și atacantul român Rareș Silitră. Deși jucătorul român a fost împins din spate, arbitrul a decis că nu se impune acordarea unei lovituri de pedeapsă.

Presiunea Venezuelei a dat roade în minutul 64. Andy Saavedra a avansat pe partea dreaptă și a centrat în fața porții, de unde Roman Lozada a plonjat și a înscris cu o lovitură de cap, după ce a scăpat din marcajul lui Erik Mănăilă.

Situația României s-a complicat și mai mult în minutul 77, când Rareș Silitră a primit cartonașul roșu. Arbitrul a fost chemat din nou la monitorul VAR pentru a revedea un gest al atacantului român, care și-a lovit cu cotul un adversar în timpul unui duel. În urma analizei fazei, centralul a decis eliminarea fotbalistului român.

Rămași în zece oameni, elevii lui Mircea Diaconescu au încercat să revină în joc. În minutul 80, Denys Muntean a trimis un șut periculos, însă portarul venezuelean a intervenit și a respins mingea în lateral.

Venezuela a gestionat avantajul minim până la final și a obținut a doua victorie consecutivă în Grupa K, în timp ce România a rămas fără punct după primele două partide.

România, obligată să câștige cu Camerun

Pentru reprezentativa pregătită de Mircea Diaconescu, ultimul meci din grupă este programat vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00, împotriva Camerunului. „Tricolorii” au nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea în faza eliminatorie.

România se află la prima participare din istorie la un Campionat Mondial U17, după ce a obținut calificarea în urma rezultatelor din preliminariile Campionatului European U17 din 2026.

La ediția din Qatar participă 48 de echipe, împărțite în 12 grupe de câte patru formații. Primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, vor avansa în șaisprezecimile de finală.