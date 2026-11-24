România s-a calificat în premieră la Campionatul Mondialul sub 17 ani, fiind una dintre cele mai bune echipe clasate pe locurile secunde în ultima fază a calificărilor. Tricolorii au fost repartizați în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Ei au debutat cu o înfrângere la limită, scor 0-1, la competiția din Qatar, împotriva Mexicului.

Partidă importantă cu Venezuela

Marți, la ora României 14.30, tricolorii vor întâlni Venezuela. În prima partidă, sud-americanii au trecut de Camerun, scor 2-1. Vineri (ora României 18.00), în ultima partidă a grupei, România va întâlni Camerun.

În prezent, România se află pe ultimul loc în clasamentul grupei, fără puncte, la egalitate cu adversara de vineri. În turul superior al Campionatului Mondial din Qatar se califică primele două clasate din fiecare grupă, dar și o parte din echipele de pe locul trei.

Lotul României format din jucători de la echipe mari

Lotul României sub 17 ani este format în special din jucători talentați care s-au format și joacă în străinătate. Cu excepția unor jucători de la Rapid, Univ. Craiova, U Cluj, CFR Cluj, Farul Constanța, CSM Slatina și AFK Csikszereda pe listă sunt tineri promițători de la echipe importante de pe continentul european.

Este vorba despre Real Betis, Standard Liege, Venezia, Borussia Monchengladbach, VfL Wolfsburg și Villarreal. De asemenea, trei jucători provin de la echipe de top precum Real Madrid, AS Roma și Fiorentina.

La Campionatul Mondial din Qatar asistă și antrenorul României, Gheorghe Hagi. El s-a dus la fața locului pentru a-i vedea pe tinerii care ar putea face pasul către naționala mare a României.