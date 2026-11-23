Înțelegerea va fi valabilă până la finalul sezonului 2026-2027, iar obiectivul principal al tehnicianului român va fi menținerea echipei în Championship, liga a doua engleză, relatează ProSport, citând surse apropiate negocierilor.

Potrivit aceleiași publicații, Iordănescu va primi un salariu lunar de aproximativ 50.000 de euro, la care se vor adăuga bonusuri de performanță, inclusiv în cazul unei eventuale promovări în Premier League. Din vara anului viitor, obiectivele și condițiile colaborării vor fi renegociate în funcție de rezultatele echipei.

Fostul selecționer al României va ajunge marți în Anglia pentru a semna documentele, după ce a acceptat luni varianta finală a ofertei.

Conform BBC, tehnicianul intenționează să aducă trei colaboratori în staff și speră să fie pe banca tehnică încă de miercuri, la partida de pe teren propriu cu Blackburn Rovers.

Watford, pe locul 21 în Championship, după demiterea lui Dionisi

Iordănescu va prelua o echipă aflată într-o situație dificilă. Watford ocupă locul 21 în Championship, cu patru puncte peste zona retrogradării, după un început de sezon sub așteptări.

Clubul s-a despărțit duminică de antrenorul italian Alessio Dionisi, după înfrângerea cu 0-4 în fața lui Sheffield United. Acesta a condus echipa în 18 partide, după ce fusese numit în funcție în luna iunie.

Obiectivul imediat al lui Iordănescu este evitarea retrogradării, într-un club care a schimbat frecvent antrenorii în ultimii ani. Dacă va fi confirmat, românul va deveni al șaselea tehnician al formației în ultimele 18 luni.

Watford evoluează pe stadionul Vicarage Road, cu o capacitate de aproximativ 22.200 de locuri, și este deținut de familia italiană Pozzo, care controlează și gruparea Udinese, din Serie A.

De-a lungul timpului, pe banca formației engleze au stat antrenori cunoscuți precum Claudio Ranieri, Roy Hodgson, Brendan Rodgers, Sean Dyche și Slaven Bilic.

De la calificarea la EURO 2024 la provocarea din fotbalul englez

În vârstă de 48 de ani, Edward Iordănescu a pregătit ultima dată formația poloneză Legia Varșovia, de care s-a despărțit în octombrie 2025.

Cea mai importantă performanță a carierei sale de selecționer a fost calificarea României la Campionatul European din 2024, după preliminarii fără înfrângere. La turneul final din Germania, tricolorii au câștigat grupa E, din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina, și au ajuns în optimile de finală, unde au fost eliminați de Olanda, cu scorul de 0-3.

În cariera de antrenor, Iordănescu a mai condus echipe precum FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Astra Giurgiu și ȚSKA Sofia.