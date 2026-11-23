Potrivit dezvăluirilor prezentate în producția regizată de Lucy Wilcox, prezentată luni presei în avanpremieră, Paris Fury a explicat că soțul său suferă de o formă ușoară de schizofrenie, diagnostic despre care cei doi nu au vorbit până acum atât de explicit în spațiul public.

Problemele au apărut după victoria obținută în fața ucraineanului Wladimir Klitschko, în noiembrie 2015, când Fury a devenit campion mondial unificat la categoria grea. În lunile care au urmat, boxerul s-a confruntat cu depresie, anxietate severă și probleme legate de consumul de alcool și droguri.

În iunie 2016, Fury a ajuns la spital, fiind suspectat inițial că suferise un atac de cord. Medicii au stabilit însă că trecea printr-un episod de anxietate severă.

„Mă trezeam noaptea, iar anxietatea mă copleșea. Pur și simplu nu reușeam să o depășesc. Eram complet terminat și atunci am mers la un psihiatru din Londra. Mi-a pus foarte multe întrebări și am bifat toate criteriile: depresie, anxietate, tulburare bipolară”, a povestit Fury în documentar, potrivit The Independent.

Soția sa a oferit o relatare tulburătoare despre starea în care se afla pugilistul în perioada internării.

„Suferă de o formă ușoară de schizofrenie”, a dezvăluit Paris Fury.

Aceasta a povestit că, atunci când a ajuns la spital, și-a găsit soțul extrem de speriat, cerându-i să îl scoată de acolo. Boxerul era convins că organizația Illuminati îl urmărea și intenționa să îl ucidă.

„Illuminații sunt cu toții implicați. Nu mă pot face să tac, așa că mă vor omorî”, i-ar fi spus Fury soției sale.

Se confrunta cu stări de anxietate din copilărie

La rândul său, boxerul a povestit că ajunsese să audă voci în minte și că radioul părea să poarte conversații directe cu el. Unele dintre acestea îl amenințau că familia sa va avea de suferit.

„Cuvintele nu pot descrie întunericul în care mă aflam. Aveam impresia că voi ajunge într-o cameră izolată, cu ușa încuiată, iar acest lucru mă îngrozea”, a mărturisit pugilistul.

Fury a recunoscut că problemele sale psihice nu au început brusc în 2016, ci că se confrunta cu stări de anxietate încă din copilărie. După victoria împotriva lui Klitschko, situația s-a agravat, iar boxerul a ajuns să se gândească la sinucidere și să dezvolte o dependență de alcool.

Revenirea după aproape trei ani departe de ring

Problemele de sănătate mintală l-au ținut pe Fury departe de box timp de aproape trei ani. În acea perioadă, pugilistul a acumulat mult în greutate și a trecut printr-o etapă pe care a descris-o ulterior drept cea mai întunecată din viața sa.

Un moment de cotitură a fost în toamna anului 2017, când, după o petrecere de Halloween, s-a privit în oglindă și a realizat cât de mult se degradase fizic și psihic.

„M-am uitat în jur și am văzut toți acei tineri. M-am gândit că avusesem lumea la picioare și aruncasem totul la gunoi. Acum eram doar un om gras, dependent de alcool”, a povestit Fury.

Ulterior, boxerul și-a reluat pregătirea și a revenit în ring în iunie 2018. În februarie 2020, a cucerit din nou titlul mondial, după ce l-a învins pe americanul Deontay Wilder, devenind campion WBC la categoria grea.

Fury a vorbit public în trecut despre tulburarea bipolară, depresie și anxietate, însă dezvăluirea privind diagnosticul de schizofrenie este una dintre cele mai importante mărturii din noul documentar.

Dopajul și episodul în care s-a recunoscut drept narcisist

Producția abordează și personalitatea complexă a fostului campion mondial. Regizoarea Lucy Wilcox a povestit, într-un interviu acordat publicației The Independent, că, în timpul filmărilor, ea și Fury au căutat pe internet definiția termenului „narcisist”, iar boxerul s-a regăsit în descriere.

Documentarul a fost criticat și pentru că nu abordează controversa antidoping din 2015. Tyson și vărul său, Hughie Fury, au avut atunci rezultate care au indicat niveluri ridicate de metaboliți ai nandrolonului în probele de urină.

În 2017, cei doi au acceptat suspendări de câte doi ani, calculate retroactiv de la 13 decembrie 2015. Ambii au susținut că nu au încălcat în mod intenționat regulile antidoping.

Documentarul apare înaintea confruntării cu Anthony Joshua

Filmul „Tyson Fury” va fi disponibil pe Netflix începând din 27 noiembrie și prezintă parcursul pugilistului de la copilărie până la consacrarea în boxul profesionist, cu accent pe problemele personale și relațiile familiale. Producția include interviuri cu Tyson, soția sa, Paris, și tatăl său, John Fury, precum și imagini de arhivă care nu au mai fost prezentate public.

Lansarea documentarului are loc cu două săptămâni înaintea confruntării cu compatriotul său Anthony Joshua, programată pe 11 decembrie, la Cardiff.