„Nu eram o ființă umană, eram un produs”. Mike Tyson, mărturisiri tulburătoare la 60 de ani despre droguri, rușine și omul care l-a salvat

„Nu înțeleg de ce mai vor să știe despre mine”, a spus Mike Tyson într-un interviu pentru People.

Fostul boxer se confesează în contextul lansării noii serii documentare TYSON pe Netflix, regizată de Floyd Russ.

Fostul boxer spune că s-au făcut deja prea multe filme despre el și că retrăirea anumitor momente e „cu adevărat incomodă”.

Copilul arestat de 38 de ori

Tyson a crescut în sărăcie, în Brooklyn. Spune că până la 13 ani fusese arestat de 38 de ori pentru furt. Într-un centru de detenție pentru minori a făcut un curs de box care i-a schimbat viața. Talentul lui a fost descoperit de antrenorul Cus D’Amato, care avea o sală în Catskill, în statul New York. Tânărul s-a mutat în casa antrenorului, care i-a devenit și tutore legal.

„Mi-a dat încredere și caracter”, își amintește Tyson. D’Amato îl încuraja și în lucrurile mărunte și îi spunea când progresa, „chiar și când devenea frumos”. „M-a făcut să vreau să devin campion, nu mai voiam o viață de infractor”, a spus Tyson.

D’Amato a murit în 1985, la 77 de ani, înainte ca elevul său să devină campion mondial. În anii următori, spune Tyson, prieteni, manageri și promotori au profitat de el. „Cus m-a protejat mereu, dar eu nu eram o ființă umană, eram un produs”.

Rușinea care nu trece

În 1997, în meciul cu Evander Holyfield, Tyson și-a mușcat de două ori adversarul și i-a smuls o bucată din urechea dreaptă. Gestul l-a costat descalificarea. „Mulți oameni credeau că a fost un lucru bun de făcut”.

„Mie încă mi-e rușine”, spune el. Incidentul din 1997 a rămas în istoria sportului, fiind analizat pe larg în biografia oficială a atletului disponibilă pe Britannica.

Astăzi, fostul campion spune că e „treaz în stil californian”, adică nu mai bea și nu mai ia cocaină, dar fumează în continuare marijuana.

Viața lui, în patru episoade

Documentarul „TYSON” are patru episoade de câte o oră și apare pe Netflix marți, 13 octombrie. Serialul urmărește drumul lui Tyson de la copilăria săracă până la titlul mondial la categoria grea, cucerit la 20 de ani, și sutele de milioane de dolari câștigate și apoi pierdute. Vorbește și despre moartea mamei, a antrenorului și a fiicei lui de patru ani, despre căsnicia furtunoasă cu Robin Givens și despre condamnarea pentru viol din 1992, pentru care a stat aproximativ trei ani în închisoare. Ultimul capitol este revenirea în ring, în 2024, la 58 de ani, în meciul cu Jake Paul.

„Sunt recunoscător pentru tot răul care mi s-a întâmplat. Totul m-a făcut un om mai bun”, spune Tyson.

Tranziția sa completă de la stilul de viață haotic la cel de acum este vizibilă și în pregătirea sa fizică incredibilă; la 60 de ani, Tyson continuă să uimească lumea boxului, fiind considerat o adevărată anomalie biologică în sportul de performanță.