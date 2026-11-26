Obiectivul noii echipe Ford Racing este să lupte din nou pentru victoria la general în cea mai importantă competiție de anduranță din lume. Prezentarea noului hypercar a avut loc joi, la Detroit, în timpul meciului de fotbal american dintre Detroit Lions și Chicago Bears, disputat pe stadionul Ford Field, cu ocazia Zilei Recunoștinței din Statele Unite ale Americii.

Noul GT41 reprezintă următorul capitol din istoria constructorului american în motorsport și va concura în Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), în categoria Hypercar, începând cu 2027. Ford va înscrie două prototipuri în competiție, urmând să participe la toate cele nouă etape ale sezonului.

Bill Ford, președintele executiv al companiei, a transmis că proiectul reprezintă o oportunitate de a readuce constructorul american în lupta pentru victoria absolută de la Le Mans.

„Este șansa noastră de a reveni la Le Mans și de a concura pentru victoria la general. Competiția la cel mai înalt nivel ne împinge să inovăm, iar ceea ce învățăm pe circuit ne ajută să construim mașini mai bune pentru clienții noștri”, a declarat Bill Ford, potrivit comunicatului de prezentare a companiei.

De ce se numește GT41

Numele noului prototip face trimitere directă la legendarul Ford GT40. Modelul istoric și-a primit denumirea datorită înălțimii sale de aproximativ 40 de inci, echivalentul a 101,6 centimetri.

Noul GT41 are o înălțime de 41 de inci, aproximativ 104 centimetri, măsurată de la sol până la priza de aer. Astfel, Ford a păstrat legătura simbolică dintre cele două generații.

„Nostalgia nu a proiectat GT41. Dorința de a repeta performanța din 1966 a făcut-o”, este unul dintre mesajele folosite de Ford Racing în prezentarea noului proiect.

Designul prototipului include elemente care evocă identitatea americană și istoria constructorului. Caroseria are două nuanțe de albastru, iar grafica ascunde simboluri precum steagul Statelor Unite, un vultur pleșuv și monumentul Spirit of Detroit. Design-ul definitiv pentru sezonul 2027 va fi prezentat înaintea primei etape din WEC, programată în Qatar.

Motor V8 de 5,4 litri și tehnologie hibridă

Ford GT41 este echipat cu un motor V8 aspirat natural, de 5,4 litri, dezvoltat pe baza arhitecturii Coyote. Propulsorul este conectat la un sistem hibrid, conform regulamentului categoriei Hypercar.

Motorul a fost proiectat și dezvoltat intern de Ford, la facilitățile companiei din Dearborn, Michigan. Șasiul este realizat în parteneriat cu producătorul francez ORECA, în timp ce Ford Racing coordonează dezvoltarea sistemului de propulsie și a aerodinamicii.

Constructorul american nu a comunicat încă toate datele tehnice privind puterea și performanțele prototipului.

Pregătirea pentru debutul competițional a inclus și un test de anduranță de 30 de ore pe circuitul MotorLand Aragón din Spania. Inginerii au urmărit rezistența componentelor mecanice, comportamentul mașinii pe parcursul unor sesiuni prelungite și procedurile de realimentare, schimbare a pneurilor și înlocuire a piloților.

Șase piloți pentru revenirea Ford în categoria Hypercar

Constructorul american a confirmat șase piloți de uzină pentru cele două prototipuri care vor participa în sezonul 2027:

Logan Sargeant – fost pilot Williams în Formula 1;

Mike Rockenfeller – câștigător al cursei de 24 de ore de la Le Mans în 2010;

Sebastian Priaulx – pilot britanic cu experiență în competițiile GT;

Matt Campbell – campion în competițiile IMSA și câștigător la Le Mans la categoria sa;

Tom Blomqvist – câștigător al cursei de 24 de ore de la Daytona;

Nick Yelloly – pilot britanic cu victorii în cursele de anduranță.

Francezul Tom Dillmann va ocupa rolul de pilot de rezervă și va contribui, de asemenea, la dezvoltarea prototipului.

Programul va fi coordonat de Ford Racing, care își propune să construiască o echipă capabilă să lupte pentru victoriile din WEC și, în special, pentru trofeul de la Le Mans.

Rivalitatea cu Ferrari se reaprinde în 2027

Revenirea Ford în categoria de vârf a curselor de anduranță are și o componentă istorică importantă. În anii ’60, constructorul american a dezvoltat GT40 tocmai pentru a opri dominația Ferrari la Le Mans.

După două încercări nereușite, Ford a reușit să câștige cursa din 1966, ocupând întreg podiumul. Au urmat alte trei victorii consecutive, în 1967, 1968 și 1969.

În 2016, la 50 de ani de la primul triumf, Ford a revenit la Le Mans cu modelul Ford GT și a câștigat categoria GTE Pro, într-o nouă confruntare importantă cu Ferrari. De această dată, americanii urmăresc însă victoria în clasamentul general.

Provocarea va fi una dificilă. Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, BMW, Aston Martin, Genesis și McLaren se numără printre constructorii implicați sau pregătiți să concureze în categoria Hypercar.

Ferrari a câștigat ultimele trei ediții ale cursei de la Le Mans, iar revenirea Ford promite să readucă în prim-plan una dintre cele mai cunoscute rivalități din istoria motorsportului.

Prima etapă a sezonului 2027 din WEC este programată în Qatar, în luna martie. Cursa de 24 de ore de la Le Mans se va desfășura între 9 și 13 iunie 2027.