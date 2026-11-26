Universitatea Craiova a început meciul cu mari probleme în defensivă, iar englezii au profitat rapid. Ibrahim Osman a deschis scorul încă din minutul 3, după o pasă venită de la Jack Hinshelwood. Atacantul ghanez a fost găsit liber în careu și l-a învins pe Laurențiu Popescu.

Brighton a continuat să controleze jocul, iar în minutul 33 a dublat avantajul. Vladimir Screciu a greșit o pasă în propria jumătate, iar Maxim De Cuyper a recuperat balonul și a înscris cu un șut de la distanță, lângă bară.

Situația s-a complicat și mai mult pentru olteni șase minute mai târziu. Screciu a avut o intervenție extrem de dură asupra lui Matt O’Riley, lovindu-l pe mijlocașul englez la nivelul gleznei. După consultarea imaginilor VAR, arbitrul german Matthias Jöllenbeck a revenit asupra deciziei inițiale și i-a arătat direct cartonașul roșu fundașului Craiovei.

După pauză, Filipe Coelho a încercat să reorganizeze echipa, efectuând două schimbări. Steven Nsimba și Adrian Rus au intrat în locul lui Ștefan Baiaram și Simon Elisor. Nici modificările tactice nu au putut însă opri ofensiva englezilor.

În minutul 61, Brighton a înscris pentru 3-0. Ibrahim Osman a construit excelent acțiunea pe partea stângă și i-a pasat lui Charalampos Kostoulas, care a finalizat din unghi, fără șanse pentru Laurențiu Popescu.

La numai două minute distanță, tabela indica deja 4-0. Ibrahim Osman a reușit dubla după o acțiune individuală, în care i-a depășit pe Carlos Mora și Adrian Rus, înainte să-l învingă din nou pe portarul oltenilor.

Astfel, britanicii au marcat de două ori în numai trei minute, profitând din plin de superioritatea numerică.

Craiova pierde primul meci din Conference League

Înaintea deplasării din Anglia, Universitatea Craiova avea șapte puncte după primele trei etape ale fazei ligii. Oltenii remizaseră cu Getafe, scor 1-1, și obținuseră victorii cu Inter Club d’Escaldes, 3-1, și Egnatia, 2-0.

Înfrângerea de pe Amex Stadium reprezintă primul eșec al formației pregătite de Filipe Coelho în actuala campanie europeană. Totodată, este o lovitură pentru golaverajul echipei, care ajunge la șase goluri marcate și tot atâtea primite în competiție.

De cealaltă parte, Brighton își continuă parcursul fără înfrângere și fără gol primit în Conference League. Englezii ajung la 10 puncte după patru etape, cu un golaveraj de 9-0.

Universitatea Craiova mai are de disputat două partide în faza ligii: în deplasare cu Kairat Almaty, pe 10 decembrie, și pe teren propriu cu FC Copenhaga, pe 17 decembrie.