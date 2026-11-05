Conference League. Primele patru clasate obțin victorii și se mențin cu maximum de puncte. Lugano în fruntea clasamentului

Formația elvețiană Lugano a învins-o pe Kauno Žalgiris, cu scorul de 3-0, pe teren propriu, și a obținut a treia victorie consecutivă în competiție.

Gazdele au deschis scorul în minutul 11, prin Yanis Cimignani, care a transformat din pasa lui Daniel Dos Santos. În minutul 24, Ezgjan Alioski a majorat avantajul elvețienilor, iar Daniel Dos Santos a stabilit scorul final în minutul 32, după o pasă primită de la Bekhruz Karimov.

În urma acestui rezultat, Lugano a acumulat nouă puncte și se menține pe primul loc în clasament.

AS Monaco s-a impus cu 2-0 în fața formației daneze Nordsjælland, în timp ce Panathinaikos a învins CSKA Sofia cu 2-1, ambele rămânând cu punctaj maxim și după etapa a treia.

Twente a câștigat cu 3-1 în fața echipei cipriote Pafos, revenind în partea a doua după ce oaspeții au condus cu 1-0 la pauză. Twente completează astfel seria echipelor cu punctaj maxim după trei runde.

Universitatea Craiova a învins formația albaneză Egnatia, cu scorul de 2-0, pe stadionul „Ion Oblemenco”, și ocupă locul 8 în clasament, cu două victorii și o remiză, după trei meciuri.

În alte meciuri, Brighton s-a impus cu 1-0 pe terenul formației spaniole Getafe, iar FC Copenhaga a învins-o pe Iberia Tbilisi cu 2-1.

Două partide s-au încheiat la egalitate, Riga – Jablonec și Sint-Truiden – Brann, ambele cu scorul de 1-1.

Clasament Conference League după trei etape

1. Lugano – 9 puncte, golaveraj +7

2. Panathinaikos – 9 p, +6

3. Twente – 9 p, +6

4. Monaco – 9 p, +6

5. Brighton – 7 p, +5

6. Brann – 7 p, +4

7. FC Copenhaga – 7 p, +4

8. Universitatea Craiova – 7 p, +4

9. Mjällby – 7 p, +4

10. St. Truiden – 7 p, +1

11. Ajax – 6 p, +3

12. Trabzonspor – 6 p, +3

13. Hajduk Split – 6 p, +1

14. Freiburg – 6 p, -1

15. Steaua Roșie Belgrad – 4 p, +4

16. Atalanta – 4 p, +4

17. Braga – 4 p, +1

18. Gent – 4 p, +1

19. Riga FC – 3 p, 0

20. Thun – 3 p, 0

21. Borac Banja Luka – 3 p, -1

22. Lincoln – 3 p, -3

23. Jablonec – 2 p, -1

24. Aarhus – 2 p, -1

25. Nordsjaelland – 2 p, -2

26. Egnatia – 2 p, -2

27. Kairat Almaty – 2 p, -4

28. CSKA Sofia – 1 p, -2

29. Iberia 1999 – 1 p, -3

30. Pafos – 1 p, -4

31. Getafe – 1 p, -4

32. Hearts – 1 p, -4

33. KuPS – 1 p, -4

34. Midtjylland – 1 p, -6

35. Inter Escaldes – 0 p, -5

36. Kauno Žalgiris – 0 p, -10