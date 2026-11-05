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U-BT Cluj pierde în deplasare cu La Laguna Tenerife, în EuroCup. Al patrulea eșec al clujenilor, în șase meciuri

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de formația spaniolă La Laguna Tenerife, cu scorul de 73-113, joi seara, în deplasare, într-un meci din etapa a șasea a competiției masculine de baschet BKT EuroCup. Echipa gazdă, liderul grupei B, a condus partida de la început până la final.
U-BT Cluj pierde în deplasare cu La Laguna Tenerife, în EuroCup. Al patrulea eșec al clujenilor, în șase meciuri
sursă foto: U-BT Cluj
Petre Apostol
06 nov. 2026, 01:44, Sport
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La Laguna Tenerife a preluat conducerea încă din debutul întâlnirii și a încheiat primul sfert cu un avantaj de 17 puncte. Echipa spaniolă a continuat să se distanțeze și a intrat la pauză cu scorul de 59-41.

În sfertul al treilea, diferența a crescut considerabil. U-BT a înscris doar 11 puncte în acest interval, astfel că înaintea ultimelor 10 minute tabela indica 87-52.

La Laguna Tenerife a câștigat și ultimul sfert, cu 26-21, stabilind scorul final 113-73.

Malcolm Hill a fost principalul marcator al lui U-BT Cluj-Napoca, cu 21 de puncte, fiind urmat de Javonte Smart și Javon Bess, ambii cu câte 10 puncte. Kristian Kullamae a contribuit cu nouă puncte, iar Jalyn McCreary a încheiat partida cu opt puncte și șase recuperări.

De partea formației spaniole, Jaime Fernandez a fost cel mai bun marcator al întâlnirii, cu 22 de puncte, în timp ce Giorgi Shermadini a înscris 21 de puncte și a încheiat meciul cu cel mai bun indice de eficiență, 26 PIR.

Echipa spaniolă și-a consolidat poziția de lider al grupei B, cu cinci victorii și o singură înfrângere.

U-BT Cluj are acum un bilanț de două victorii și patru înfrângeri, ocupând ultimul loc în clasamentul grupei.

La finalul întâlnirii, antrenorul Mihai Silvășan a recunoscut superioritatea adversarilor și le-a mulțumit suporterilor pentru sprijinul oferit.

„La Laguna a fost echipa mai bună și a meritat pe deplin victoria. Nu vreau să găsesc nicio scuză despre acest meci. Singurul lucru despre care vreau să vorbesc după această seară este legat de fanii noștri, care au venit în număr mare. Au traversat toată Europa să ne vadă, chiar dacă nu ne aflăm în cea mai bună situație. Tot respectul pentru ei și îmi pare rău pentru evoluția noastră din această seară”, a declarat tehnicianul.

Silvășan a precizat că echipa trebuie să își îmbunătățească evoluțiile.

„Este evident că nu suntem acolo unde ne dorim și că trebuie să arătăm mai mult. În momentele dificile se vede caracterul unei echipe, iar noi trebuie să reacționăm, să luptăm și să facem tot ce ține de noi pentru a ieși din această situație. Urmează cinci meciuri pe teren propriu, iar acesta este un prilej pentru noi de a începe să schimbăm lucrurile și de a demonstra că putem evolua la un nivel mult mai bun”, a mai spus antrenorul.

Clasament Grupa B

1. La Laguna Tenerife – 5 victorii – 1 înfrângere, 10 puncte, coșaveraj +72
2. Umana Reyer Venezia – 3-3, 9 p, +44
3. London Lions – 3-3, 9 p, +39
4. Maxima Roma – 3-3, 9 p, 0
5. Siauliai Basketball – 3-3, 9 p, -30
6. Skyliners Frankfurt – 3-3, 9 p, -33
7. Turk Telekom Ankara – 2-4, 8 p, -10
8. U-BT Cluj-Napoca – 2-4, 8 p, -82

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