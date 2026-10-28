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Mihai Silvășan, după eșecul drastic al U-BT Cluj din EuroCup: „Apărarea noastră a fost teribilă”

Antrenorul campioanei României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan, a recunoscut că echipa sa a avut o prestație slabă în partida pierdută marți, în deplasare, cu scorul de 97-113, în fața formației germane Skyliners Frankfurt, în etapa a cincea din competiția europeană EuroCup.
Mihai Silvășan, după eșecul drastic al U-BT Cluj din EuroCup: „Apărarea noastră a fost teribilă”
Mihai Silvășan. Sursa foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
28 oct. 2026, 08:10, Sport
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„Felicitări echipei din Frankfurt, cu siguranță a meritat victoria. Noi am jucat slab și nu am avut evoluția pe care ne-o doream. Practic, asta este tot ce pot spune. Apărarea noastră a fost teribilă în această seară. Nu traversăm o perioadă prea bună, dar aceasta este situația și trebuie să găsim soluții. Asta voi încerca să fac din postura de antrenor al acestei echipe”, a declarat Mihai Silvășan, potrivit site-ului oficial al clubului clujean.

Skyliners Frankfurt a stabilit un record de puncte marcate într-un meci de EuroCup pentru clubul german, cu 113 puncte, și a obținut a treia victorie în actuala ediție a competiției. Gazdele au avut șase jucători care au încheiat partida cu cel puțin 10 puncte și au controlat jocul după ce au preluat conducerea spre finalul primului sfert.

U-BT Cluj-Napoca a avut dificultăți în a opri atacul adversarei, care a înscris 12 aruncări de trei puncte din 28 de încercări. Formația ardeleană a înregistrat și 12 mingi pierdute, față de numai șase ale echipei din Frankfurt.

Otis Livingston II a fost principalul marcator al clujenilor, cu 23 de puncte, care a reușit double-double, adăugând 10 pase decisive. De partea gazdelor, Till Pape și Judah Mintz au înscris câte 17 puncte, iar Isaiah Swope a contribuit cu 16.

În urma acestui rezultat, U-BT Cluj-Napoca are un bilanț de două victorii și trei înfrângeri în Grupa B a EuroCup. Campioana României ocupă locul 7, în momentul de față, penultimul.

U-BT Cluj-Napoca a ajuns în sferturile de finală în precedentele trei ediții ale EuroCup.

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