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Javonte Smart, printre cei mai buni jucători ai etapei a doua din EuroCup după victoria lui U-BT Cluj

Javonte Smart, de la U-BT Cluj-Napoca, a fost remarcat printre cei mai buni jucători ai etapei a doua din EuroCup, după prestația avută în victoria cu Umana Reyer Venezia, scor 98-92.
Javonte Smart, printre cei mai buni jucători ai etapei a doua din EuroCup după victoria lui U-BT Cluj
Foto: U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 15:30, Sport
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Javonte Smart a înscris 26 de puncte, a reușit 9 recuperări și a încheiat partida cu un indice al eficienței (PIR) de 29.

MVP-ul etapei a fost desemnat Thomas Kennedy, de la London Lions, care a avut 26 de puncte și 8 recuperări în victoria echipei engleze împotriva formației La Laguna Tenerife. Alți trei jucători, Tony Perkins, de la Riga Zelli, Marko Simonovic, de la Roma Basketball, și Timmy Allen, de la Manresa, au avut indici de eficiență de peste 30.

Site-ul oficial al competiției îi menționează și pe Justin Gorham, de la Derthona Tortona, și Javonte Smart, de la U-BT Cluj-Napoca, ambii cu un PIR de 29.

U-BT Cluj-Napoca a obținut astfel prima victorie din actualul sezon de EuroCup, după ce a revenit spectaculos în meciul cu Venezia. Echipa clujeană era condusă cu 10 puncte la pauză, dar a câștigat partida cu 98-92.

Smart a fost desemnat și MVP-ul partidei de la Cluj.

În etapa a treia din EuroCup, clujenii vor juca, pe 14 octombrie, în deplasare, cu Siauliai Basketball.

Până atunci însă, duminică, 11 octombrie, U-BT Cluj-Napoca joacă pe teren propriu cu Dubai Basketball, în runda a treia a Ligii Adriatice.

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