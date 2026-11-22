Cătălin Șandor, fiul lui Șandor Gavrilă, un român stabilit în Canada care îl cunoștea de mai mulți ani pe Dudu Georgescu, a declarat pentru ProSport că apartamentul în care locuia fostul fotbalist împreună cu soția sa se află sub supravegherea poliției.

„Ce știm acum este că apartamentul rămâne în continuare sub sechestru, cu ofițerul de poliție la ușă, până când se află detaliile concrete. Sunt câteva zvonuri. Deocamdată se investighează. Este un necaz destul de neclar. Încercăm să descoperim ce s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Șandor pentru ProSport.

„Ar fi fost găsit înjunghiat”

Potrivit acestuia, Dudu Georgescu ar fi murit în urmă cu câteva zile, iar informațiile primite de la persoane apropiate familiei indică faptul că fostul fotbalist ar fi fost găsit înjunghiat.

„Avem detaliile de la niște persoane care țineau legătura mai des. Așa am înțeles… că ar fi fost găsit înjunghiat. Din ce știu, s-ar fi întâmplat zilele trecute”, a spus Cătălin Șandor.

Acesta a mai susținut că soția fostului fotbalist le-ar fi declarat anchetatorilor că nu se afla în apartament în momentul incidentului.

„Soția ar fi făcut o declarație că s-a dus să ducă gunoiul și că s-a întâmplat asta… nenorocirea asta cât timp a coborât să ducă gunoiul”, a relatat acesta.

Dudu Georgescu ar fi avut probleme de sănătate în ultimii ani

Cătălin Șandor a mai declarat pentru ProSport că fostul atacant al lui Dinamo se confrunta cu probleme de sănătate în ultima perioadă.

Dudu Georgescu locuia în Canada din anul 2000, când s-a mutat împreună cu soția sa, Mariana. Vestea morții sale a fost făcută publică duminică de interpretul de muzică populară Gheorghe Turda, un vechi prieten al fostului fotbalist.

Dudu Georgescu este cel mai bun marcator din istoria primei divizii a fotbalului românesc, cu 252 de goluri în 371 de meciuri. A câștigat de două ori „Gheata de Aur” a Europei, în 1975 și 1977, și a fost golgheterul campionatului României în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978.