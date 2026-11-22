Potrivit unei informări publicate pe Facebook de MApN, țintele aeriene au fost detectate în seara zilei de 22 noiembrie.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a transmis ministerul.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 20:01.

Ulterior, MApN a anunțat încetarea alertei aeriene.

„Alerta aeriană a încetat la ora 21:15. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a precizat ministerul.

O altă alertă aeriană a fost emisă duminică după-amiază

Duminică după-amiază, radarele MApN au detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Două aeronave F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert la ora 15:06.

Alerta a încetat la ora 15:42, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian românesc.