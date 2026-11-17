Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemele de supraveghere radar au detectat, în noaptea de 16 spre 17 noiembrie, mai multe ținte aeriene în spațiul din apropierea frontierei româno-ucrainene.

Potrivit informațiilor transmise de instituție, prima grupare, formată din patru ținte, a fost identificată la aproximativ patru kilometri est de localitatea Vâlcove, din Ucraina.

Ulterior, radarele au semnalat alte șapte ținte aeriene, aflate la circa zece kilometri nord-est de orașul ucrainean Ismail, situat în apropierea graniței cu România.

În total, sistemele militare românești au identificat 11 ținte aeriene în cele două zone monitorizate.

Două avioane F-16 au decolat de la Baza Aeriană Fetești

Ca urmare a situației detectate de radare, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană, misiune destinată supravegherii și protejării spațiului aerian național.

Mobilizarea acestora a avut loc în contextul monitorizării activității aeriene din apropierea frontierei, într-o regiune aflată în vecinătatea teritoriului ucrainean.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

În paralel cu măsurile militare, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru activarea procedurilor de avertizare a populației.

Astfel, la ora 23:36, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert destinat persoanelor aflate în nordul județului Tulcea.

Măsura a fost luată preventiv, în condițiile în care țintele aeriene fuseseră detectate în apropierea teritoriului României.

Alerta a rămas în vigoare și după miezul nopții, fiind încheiată marți, 17 noiembrie, la ora 00:07. Intervalul dintre transmiterea mesajului RO-Alert și încetarea alertei a fost de 31 de minute.

Spațiul aerian al României nu a fost încălcat

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe parcursul evenimentelor, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Incidentul readuce în atenție importanța monitorizării permanente a frontierei estice a României, în special în zona județului Tulcea, aflată în imediata vecinătate a Ucrainei.