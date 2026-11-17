Regula anunțată luni de Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS) își propune să împiedice dezvoltatorii chinezi de inteligență artificială să ocolească controalele la export prin accesarea de la distanță a centrelor de date din țări terțe, în special din Asia de Sud-Est.

Potrivit Al Jazeera, SUA desemnează Indonezia, Malaezia, Singapore, Thailanda și Brazilia drept țări cu „risc inacceptabil de deturnare” și impun oricui dorește să expedieze cipuri avansate către aceste destinații să obțină o licență de export.

Măsurile, o „extensie logică”

BIS a transmis că schimbarea este o „extensie logică” a cerinței existente, ca firmele să obțină o licență pentru a exporta sau transfera cipuri către firme cu sediul în China.

„Statele Unite sunt liderul mondial în domeniul tehnologiei avansate de calcul și al superinteligenței și se angajează să promoveze adoptarea globală a tehnologiei americane în scopuri comerciale legitime, asigurându-se în același timp că tehnologiile sensibile nu sunt exploatate în moduri care amenință securitatea națională a SUA”, a transmis BIS într-un comunicat.

Deși entităților chineze le este interzis să importe cele mai avansate GPU-uri în temeiul controalelor la export impuse de Washington, până acum acestea au putut, legal, să profite de accesul de la distanță la puterea de calcul de top din centrele de date din țări precum Singapore, Malaezia și Thailanda.

Singapore va analiza restricțiile impuse de SUA

Singapore, care găzduiește zeci de centre de date, a transmis marți că „studiază cu atenție detaliile acestei noi măsuri”, potrivit sursei citate.

„Colaborăm cu firmele afectate, pentru a înțelege impactul potențial asupra afacerilor lor. De asemenea, am discutat cu autoritățile relevante din SUA cu privire la domeniul de aplicare și implementarea măsurii, precum și cu explorarea modalităților de facilitare a accesului de încredere pentru companiile din Singapore”, au transmis Ministerul Energiei, Comerțului și Industriei și Ministerul Dezvoltării Digitale și Informației din Singapore, într-o declarație comună.

Restricțiile vin în contextul în care exportul de cipuri avansate ale Nvidia este analizat în urma unor acuzații conform cărora fostul CEO Jensen Huang ar fi avut o relație romantică cu o femeie recrutată de Ministerul Securității Statului din China, în scopuri de spionaj.