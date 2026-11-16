Capitala Ucrainei a fost zguduită de mai multe explozii puternice în cursul nopții, în timpul unui atac rusesc cu rachete balistice care a vizat simultan mai multe regiuni ale țării, relatează The Kyiv Independent.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că, potrivit informațiilor preliminare, au fost lovite Podul Nordic și Podul Sudic, două dintre principalele legături rutiere peste Nipru.

„Informațiile preliminare indică lovituri asupra podurilor Nordic și Sudic din capitală”, a transmis edilul.

Jurnaliștii publicației The Kyiv Independent au descris exploziile drept unele dintre cele mai puternice auzite în ultimele luni. Coloane de fum au fost observate ridicându-se deasupra orașului, care are aproximativ trei milioane de locuitori.

Explozii în mai multe orașe. Infrastructura industrială, lovită în Zaporojie

Atacul nu s-a limitat la capitala Ucrainei. Explozii au fost raportate și în Smila, Harkov, Zaporojie, Dnipro, Cerkasî și Pavlohrad.

În regiunea Zaporojie, o instalație de infrastructură industrială a fost lovită, potrivit lui Mihailo Semikin, reprezentant al administrației militare regionale.

Ivan Fedorov, oficial al administrației regionale, a anunțat că au fost înregistrate șase lovituri și că echipele de intervenție evaluează pagubele produse.

La Harkov, primarul Ihor Terehov a confirmat că districtul Holodnohirski a fost vizat de atac.

De ce sunt podurile din Kiev o țintă strategică

Lovirea celor două poduri are implicații majore pentru transportul și aprovizionarea capitalei ucrainene. Podurile Nordic și Sudic asigură legături importante între cele două maluri ale Niprului, fluviul care traversează Kievul.

Podul Sudic este una dintre cele mai importante artere de transport ale Kievului, fiind traversat, înainte de război, de aproximativ 100.000–110.000 de autovehicule zilnic.

Infrastructura a mai fost vizată de atacuri rusești în ultimele săptămâni, provocând avarii și perturbări ale circulației.

Pe 7 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia lansase șase rachete balistice asupra Podului Nordic, dintre care patru ar fi lovit structura.

Autoritățile ucrainene au început deja pregătirea unor soluții alternative pentru traversarea fluviului, în eventualitatea în care principalele poduri devin inutilizabile.