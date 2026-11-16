Marine Le Pen anunță schimbări majore în sprijinul acordat Ucrainei dacă va câștiga alegerile din Franța. Ce promite în schimb Kievului

În cadrul unei întâlniri cu ușile închise cu ambasadorul Ucrainei la Paris, luni, 16 noiembrie, Marine Le Pen a reiterat că, dacă va fi aleasă președinte al Franței, „situația finanțelor publice ale Franței nu va mai permite acordarea de ajutor financiar Ucrainei în lunile următoare”, potrivit unui comunicat al partidului Adunarea Națională (Rassemblement National – RN), citat de agențiile Reuters și AFP.

Le Pen promite continuarea ajutorului umanitar pentru Ucraina

Candidata RN la alegerile prezidențiale a dat însă asigurări că „va respecta angajamentele asumate până în prezent de Franța, în special în ceea ce privește împrumutul de 90 de miliarde de euro” acordat Kievului de Uniunea Europeană.

Este o altă modalitate de a formula ceea ce afirmă de câteva săptămâni, și anume că, dacă va ajunge la putere, „va menține timp de șase luni” plățile, înainte de a „înceta ajutorul financiar” acordat Kievului.

Marine Le Pen i-a promis însă ambasadorului Vadim Omelcenko că „va continua să sprijine Ucraina prin donații de echipamente, ajutor umanitar și o diplomație mult mai activă”. În privința ultimului aspect, ea și-a exprimat dorința „ca Franța să joace un rol mai activ în negocierile aflate în desfășurare”.

Potrivit comunicatului, Le Pen i-a cerut ambasadorului să îi transmită președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că este disponibilă să se întâlnească cu acesta la Bruxelles sau la Paris. La rândul său, Omelcenko a precizat, într-un comunicat separat, că Le Pen a fost invitată să viziteze Ucraina.

Discuții despre negocierile de pace și aderarea Ucrainei la UE și NATO

Zelenski a insistat că Europa, și în special Franța, trebuie să participe la masa negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, a declarat Omelcenko.

Ambasadorul ucrainean a precizat că el și Le Pen au discutat despre pozițiile lor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO, precum și despre cooperarea în domeniile digital, al energiei nucleare și al apărării.

Le Pen, care în trecut și-a exprimat admirația față de președintele rus Vladimir Putin, s-a declarat împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, unul dintre obiectivele importante ale Kievului.

Le Pen este considerată principala favorită la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, sondajele indicând că aceasta se va clasa pe primul loc în primul tur.