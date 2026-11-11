Alegerile prezidențiale din Franța acaparate de extremiști. Încă un personaj cu vederi radicale s-a înscris în cursă

Eric Zemmour, figură a extremei-drepte franceze, cunoscut pentru pozițiile sale anti-Islam și anti-imigrație, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor, potrivit Al Jazeera. Este a doua candidatură a autorului francez cu viziune radicală după ce s-a clasat pe locul al patrulea la alegerile prezidențiale din 2022.

„Vă pot confirma că voi fi, într-adevăr, candidat la alegerile prezidențiale”, a declarat Zemmour pentru postul de televiziune TF1, adăugând că intră în cursă pentru a „păstra o Franță care să rămână franceză”.

Zemmour, un autor de origine evreiască în vârstă de 68 de ani și comentator de televiziune, spune că dorește expulzarea străinilor care au comis infracțiuni și se află în închisoare. De asemenea, el propune expulzarea „străinilor șomeri care nu au avut un loc de muncă de mai bine de șase luni”, chiar dacă aceștia au drept de ședere legală.

El susține că dorește „cu două milioane mai puțini imigranți” în Franța – imigranți care, în viziunea multor reprezentanți ai extremei-drepte, ar fi fost principalii instigatori ai violențelor din timpul protestelor de luna trecută.

Doi extremiști ar putea intra în finala alegerilor prezidențiale din Franța

Doi extremiști ar putea intra în finala alegerilor prezidențiale din Franța de anul viitor. Conform unor sondaje, principala favorită a scrutinului pare să fie lidera extremei-dreapta franceze, Marine Le Pen. Ea s-ar putea lupta cu rivalul său de extremă-stânga, Jean-Luc Mélenchon.

Lidera extremei-dreapta franceze și rivalul său de extremă-stânga și-au consolidat avansul față de ceilalți candidați și s-ar confrunta în turul al doilea în toate scenariile testate. Le Pen s-ar clasa pe primul loc în primul tur de scrutin, cu un scor cuprins între 35% și 37%.

Mélenchon, candidatul partidului de extremă-stânga „Franța Nesupusă” (LFI), este creditat cu șanse de a ajunge în turul al doilea în toate cele cinci scenarii analizate. Se estimează că Le Pen l-ar învinge cu ușurință pe Mélenchon într-o confruntare în turul al doilea.

Ascensiunea extremiștilor este favorizată de scăderea în popularitate a președintelui în exercițiu Emmanuel Macron. Pe măsură ce al doilea și ultimul mandat de cinci ani al lui Macron se apropie de sfârșit, președintele lasă în urmă un centru politic slăbit și o economie fragilă.

Cine este Marine Le Pen

Marine Le Pen este o politiciană franceză de extremă-dreapta cunoscută la nivel internațional drept una dintre cele mai influente figuri ale naționalismului și suveranismului european. În prezent, ea conduce grupul parlamentar al partidului Adunarea Națională (Rassemblement National – RN, fostul Front Național) în Parlamentul Franței.

Ea este candidată partidului său pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Le Pen a candidat de trei ori la președinția Franței, în 2012, 2017 și 2022, dar a pierdut de fiecare dată. În 2017 și 2022, ea a pierdut în turul doi în fața lui Macron. Pentru alegerile din primăvara anului viitor este văzută drept favorită, iar printre promisiunile sale principale este reducerea cheltuielilor publice.

Cine este Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon este o figură cunoscută în politica franceză pentru viziunile sale socialiste. Şi-a început cariera politică în Partidul Socialist, fiind consilier municipal, senator, și ministru. După ce a plecat din Partidul Socialist, Mélenchon a militat pentru o agendă de stânga mai radicală. În 2016, Mélenchon a fondat La France Insoumise (LFI, Franţa Nesupusă), o mişcare politică care contestă structurile tradiţionale ale partidelor.

În calitate de membru al Parlamentului European între 2009 şi 2017, Mélenchon a susţinut constant politici progresiste, inclusiv protecţia mediului înconjurător şi drepturile muncitorilor. El a candidat de trei ori la prezidenţiale în 2012, 2017 şi 2022 dar nu reușit să intre în turul doi.

Din punct de vedere politic, Mélenchon este cunoscut pentru susţinerea unei a Şasea Republici în Franţa, cu scopul de a reforma sistemul politic actual. El sprijină creşterea taxelor pentru veniturile mari, acoperirea cuprinzătoare a sănătăţii şi protecţii mai puternice pentru muncitori. Mélenchon susţine, de asemenea, cauzele ecologice şi a criticat politicile Uniunii Europene. La nivel internaţional, Mélenchon s-a opus NATO şi a criticat politicile externe occidentale, în special în ceea ce priveşte Rusia şi Ucraina.

El susţine recunoaşterea statalităţii Palestinei şi a fost vocal împotriva a ceea ce percepe ca fiind colonialismul israelian. Stilul său politic este adesea caracterizat drept populist, atrăgând susţinere dintr-o bază largă de votanţi deziluzionaţi de politica tradiţională. Abilitatea sa de a mobiliza tinerii a făcut din el o figură centrală în politica franceză.

Alegerile prezidențiale din Franța se vor desfășura pe 18 aprilie 2027. Al doilea tur de scrutin va fi organizat pe 2 mai, în cazul în care niciun candidat nu va obține majoritatea voturilor.