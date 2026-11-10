Încă o înfrângere pentru Trump. O „luptătoare MAGA” va pierde locul din Congres, o democrată va câștiga alegerile

Conform estimărilor CNN, republicana Lauren Boebert va pierde alegerile în fața democratei Eileen Laubacher, în statul Colorado. Eileen Laubacher, contraamiral în retragere, va câștiga cel de-al 4-lea district electoral din Colorado, un loc deținut anterior de republicani. Ea va pune capăt mandatului în Congres al lui Lauren Boebert, o figură conservatoare cunoscută pentru stilul său agresiv

Înfrângerea lui Boebert survine după ce, în ciclul electoral precedent, aceasta a decis să candideze într-un district cu o orientare mai conservatoare, în încercarea de a-și asigura viitorul politic. Însă Laubacher, care a servit peste trei decenii în Marina SUA, a profitat de contextul național nefavorabil Partidului Republican și și-a concentrat campania pe probleme legate de costul vieții.

Această victorie o împiedică pe Boebert, o aliată a președintelui Donald Trump și una dintre cele mai vocale figuri conservatoare din cadrul grupului republican din Camera Reprezentanților, să obțină al patrulea mandat. Boebert a fost aleasă pentru prima dată în 2020, după ce a produs o surpriză în alegerile primare, învingându-l pe republicanul care deținea funcția de cinci mandate.

Alegerile de la jumătatea mandatului, o catastrofă pentru republicani

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite au consemnat o înfrângere majoră pentru republicanii lui Donald Trump. Chiar dacă rezultatele nu sunt finale, democrații au obținut victorii importante, inclusiv în state câștigate de președintele american în 2024.

De asemenea, democrații au reușit să preia mandate deținute anterior de republicani în ambele camere ale Congresului. Victoria democraților este uriașă deoarece ei obțin majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat.

Conform rezultatelor parțiale, la alegerile de marți democrații au obținut 256 de mandate în Camera Reprezentanților, în timp ce republicanii au 165 de mandate. În Senat, democrații și independenții aliați au 54 de mandate, iar republicanii 44. La Camera Reprezentanților majoritate necesară este 218 de mandate, iar la Senat sunt necesare 51 de mandate.