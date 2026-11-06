Un lider important îi ironizează pe Trump și Netanyahu: A fost o lecție pentru lume

Președintele brazilian Lula s-a referit la alegerile din SUA și Israel, dar și la liderii Trump și Netanyahu. Aceștia l-au susținut pe contracandidatul lui Lula în alegerile braziliene, senatorul de extremă dreaptă Flávio Nantes Bolsonaro.

„Mai este un aspect important: în aceeași săptămână în care eu am câștigat, Netanyahu a pierdut în Israel și se pare că prietenul meu Trump pierde în Statele Unite. Așadar, a fost o victorie extraordinară pentru poporul brazilian. A fost o lecție pentru lume”, a spus Lula, potrivit Clash Report.

Lula știe ce i-a adus ghinion lui Trump

Președintele brazilian are și o explicație pentru înfrângerea usturătoare a partidului lui Donald Trump.

„Flávio Bolsonaro aduce ghinion. El l-a făcut pe Trump să piardă. A sosit în Statele Unite, iar Trump a pierdut. A mers acolo căutând protecție”, adăugat președintele brazilian.

Lula i-a transmis lui Bolsonaro că se va întoarce în Brazilia pentru a răspunde în justiție.

„Veți vedea ce fel de protecție veți primi. Va trebui să vă întoarceți în Brazilia pentru a face față proceselor legale intentate împotriva dumneavoastră”, a precizat Lula.

Cum a câștigat Lula alegerile din Brazilia

Luiz Inácio Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale din Brazilia din octombrie. Ca urmare el a obținut al patrulea mandat prezidențial. În al doilea tur de scrutin desfășurat pe 25 octombrie 2026, actualul președinte de stânga l-a învins pe contracandidatul său de dreapta, Flávio Nantes Bolsonaro.

Lula a răsturnat scorul din primul tur și a reușit să câștige obținând 51,7% din voturi.

După alegeri, Bolsonaro a refuzat să recunoască rezultatul. El a plecat în secret din Brazilia deși autoritățile braziliene îi impuseseră o interdicție de a părăsi țara ca urmare a unor proceduri în justiție.

Politicianul de extremă dreaptă a ajuns în SUA de unde cere anularea scrutinului. El este un apropiat al lui Trump și ar putea solicita protecția acestuia pentru a nu se întoarce în Brazilia.