Netanyahu, la un pas de a pierde puterea în Israel. Rivalul său a obținut sprijinul majorității parlamentarilor

Fostul șef al armatei israeliene, Gadi Eisenkot, a obținut joi sprijinul a 67 dintre cei 120 de membri ai Parlamentului, în timp ce actualul premier, Benjamin Netanyahu, a primit susținerea a 46 de parlamentari. Potrivit Le Monde, rezultatul îl plasează pe Eisenkot în centrul negocierilor pentru formarea viitorului guvern, după alegerile parlamentare din 27 octombrie.

Cum este ales premierul în Israel

În Israel, procedura de desemnare a prim-ministrului este asemănătoare celei din România. După alegerile parlamentare, președintele țării consultă partidele care au obținut mandate în Parlament, numit Knesset, și primește recomandările acestora privind viitorul premier.

Președintele desemnează apoi un politician care să formeze guvernul. Acesta are la dispoziție 28 de zile pentru negocieri, termen care poate fi prelungit cu cel mult 14 zile. Noul guvern trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului, care are 120 de membri.

Președintele Isaac Herzog a anunțat că va comunica duminică, 8 noiembrie, numele politicianului însărcinat să formeze noul guvern.

Partidul lui Netanyahu a câștigat cele mai multe mandate, dar nu are suficienți aliați

La alegerile din 27 octombrie, Likud, partidul condus de Benjamin Netanyahu, a obținut 27 de mandate, cele mai multe dintre toate formațiunile politice. Împreună cu aliații săi de dreapta, extremă dreapta și partidele religioase, Netanyahu a strâns 53 de mandate, insuficiente pentru o majoritate parlamentară.

Situația premierului s-a complicat joi, după ce partidul Iudaismul Unit al Torei (United Torah Judaism), care reprezintă o parte a comunității evreilor ultraortodocși și deține șapte mandate, a decis să nu recomande niciun candidat pentru funcția de prim-ministru. Formațiunea este nemulțumită de lipsa unei legi care să îi scutească pe studenții școlilor religioase de serviciul militar obligatoriu.

În schimb, Eisenkot, liderul partidului Yashar, a primit sprijinul a două formațiuni care reprezintă populația arabă din Israel: Lista Comună (Joint List), cu 11 mandate, și Ra’am, cu opt mandate. Susținerea celor două partide a ridicat numărul recomandărilor pentru fostul general la 67.

Sprijinul parlamentar nu garantează formarea guvernului

Deși a primit recomandările majorității parlamentarilor, Eisenkot nu are încă asigurată conducerea guvernului. Partidele care îl susțin în fața președintelui nu sunt obligate să participe ulterior la aceeași coaliție.

Această diferență este importantă în cazul formațiunilor arabe, care au decis să îl recomande pe fostul șef al armatei, fără ca acest lucru să însemne automat că vor face parte din viitorul guvern.

Gadi Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, a condus Statul Major al armatei israeliene între 2015 și 2019. Ulterior, a intrat în politică și a devenit unul dintre adversarii lui Netanyahu.

Decizia de duminică a președintelui Herzog va reprezenta doar prima etapă. Noul premier va putea prelua conducerea guvernului după încheierea negocierilor politice și obținerea încrederii Parlamentului.

Dacă primul politician desemnat nu reușește să formeze guvernul, președintele poate oferi această șansă unui alt candidat sau poate decide să nu mai facă o nouă desemnare. În cazul în care și a doua încercare eșuează sau președintele nu desemnează un alt candidat, Parlamentul mai are o ultimă posibilitate: cel puțin 61 dintre cei 120 de parlamentari pot susține un candidat, care primește 14 zile să formeze guvernul.

Dacă nici această încercare nu reușește, Israelul ajunge la noi alegeri parlamentare. Până la instalarea unui nou guvern, Benjamin Netanyahu rămâne în funcția de prim-ministru.