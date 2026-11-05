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Atacuri armate în Turcia: Opt persoane au murit, iar una a fost grav rănită. Suspectul a fost prins după o amplă operațiune a poliției

Opt persoane au fost ucise, iar o alta a fost grav rănită în urma unei serii de atacuri armate produse joi, 5 noiembrie, în provincia Afyonkarahisar, din vestul Turciei. Suspectul, care a fugit de la locul faptelor, a fost ulterior reținut în provincia Eskişehir.
Atacuri armate în Turcia: Opt persoane au murit, iar una a fost grav rănită. Suspectul a fost prins după o amplă operațiune a poliției
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
05 nov. 2026, 22:55, Știri externe
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Atacurile au avut loc în mai multe zone rurale din apropierea orașului Afyonkarahisar. Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, victimele au fost descoperite în mai multe locuri, în trei vehicule diferite, relatează BBC.

Agenția de presă de stat Anadolu a transmis că trei persoane au fost ucise în apropierea satului Ayazini, iar alte trei în zona localității Kiyir.

În satul Yukaritandir, două femei au fost găsite rănite și transportate la spital, însă medicii nu au reușit să le salveze viața.

Potrivit relatărilor din presa locală, printre cele opt persoane decedate s-ar afla și doi profesori.

Suspectul a fugit, iar poliția a blocat drumurile către localitățile vizate

După descoperirea victimelor, forțele de ordine au declanșat o amplă operațiune de căutare a presupusului autor al atacurilor.

Polițiștii au restricționat circulația pe drumurile care duc spre satele afectate, în timp ce echipele de intervenție au efectuat verificări pentru identificarea și localizarea suspectului.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere și difuzate de presa turcă arată un bărbat îmbrăcat cu o jachetă neagră și pantaloni albi, purtând ochelari și având asupra sa o armă de mari dimensiuni. Acesta apare în apropierea unei autoutilitare roșii.

Cotidianul turc Milliyet a relatat că un vehicul despre care se presupune că ar fi fost folosit de atacator a fost descoperit ulterior împotmolit în noroi. Potrivit publicației, suspectul ar fi abandonat mașina și și-ar fi continuat fuga pe jos.

Autoritățile au anunțat ulterior că bărbatul a fost capturat în provincia Eskişehir.

Autoritățile turce anunță o intervenție coordonată

Guvernoratul provinciei Afyonkarahisar a transmis, într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, că instituțiile statului au acționat împreună încă de la primele informații despre atacuri și că operațiunile necesare au fost desfășurate cu atenție.

Nu au fost făcute publice motivele atacurilor sau dacă există o conexiune între persoanele care au fost vizate.

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