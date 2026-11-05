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„A venit ca un trăsnet pe cerul senin”. Președintele Israelului, surprins de decizia lui Trump privind ajutorul militar

Președintele israelian Isaac Herzog a descris anunțul lui Donald Trump privind oprirea ajutorului militar american pentru Israel drept „un trăsnet pe cer senin”, decizia luându-l prin surprindere, în condițiile în care acordul dintre cele două țări era valabil până în 2028.
„A venit ca un trăsnet pe cerul senin”. Președintele Israelului, surprins de decizia lui Trump privind ajutorul militar
Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
05 nov. 2026, 22:36, Știri externe
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Herzog a abordat subiectul în timpul unei întâlniri cu partidul Yashar, condus de Gadi Eisenkot, principalul rival al premierului Benjamin Netanyahu, potrivit CNN.

„Problema ajutorului american mă îngrijorează foarte mult și, de asemenea, a venit asupra mea ca un trăsnet pe cerul senin. Avem un memorandum de înțelegere cu SUA care ar trebui să dureze până în 2028, iar acesta este unul dintre obiectivele majore. Prin urmare, trebuie format un guvern și nu trebuie să ajungem la alegeri repetate”, a declarat Isaac Herzog.

Trump a anunțat că ajutorul pentru Israel va fi oprit în acest an, cu doi ani înainte de expirarea oficială a memorandumului de înțelegere dintre cele două țări. Acordul prevede acordarea a 3,8 miliarde de dolari anual Israelului pentru achiziționarea de armament american.

Trump: Israelul nu mai are nevoie de ajutorul american

Președintele american nu a oferit prea multe detalii despre decizia sa, anunțată într-un interviu telefonic acordat postului Fox News chiar în ziua alegerilor intermediare din SUA.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a făcut niciun comentariu public cu privire la anunțul lui Trump.

„Este un argument prost, pentru că atunci când spui «De ce nu le dăm tuturor câte 4 miliarde de dolari?», Israelul este partenerul nostru numărul unu; le dăm mai mult decât oricui altcuiva, iar ei nu mai au nevoie de acest ajutor”, a declarat Trump pentru Fox News.

Ambasadorul SUA în Israel cere clarificări

Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a declarat că încearcă să obțină clarificări cu privire la consecințele anunțului lui Trump.

Într-un interviu acordat postului israelian Channel 12 News, acesta a apărat ajutorul militar american, care a devenit tot mai nepopular atât în rândul democraților, cât și al republicanilor.

„Americanii trebuie să înțeleagă valoarea acestei relații. Nu este vorba despre ce investesc americanii în ea, ci despre ce obțin în schimb. Poate că nu am făcut o treabă suficient de bună în a ajuta publicul american să recunoască și să aprecieze parteneriatul cu Israelul, care le-a adus beneficii în fiecare zi”, a declarat Huckabee.

Ambasadorul a criticat și poziția vicepreședintelui JD Vance, care a afirmat pe platforma X că relația cu Israelul a contribuit la pierderile republicanilor în alegerile intermediare.

Huckabee, un susținător ferm al Israelului, a respins ideea că sprijinul pentru această țară ar fi devenit un dezavantaj politic în rândul conservatorilor republicani.

„Nu cred că sprijinul pentru Israel este toxic în aripa conservatoare a Partidului Republican”, a spus ambasadorul.

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