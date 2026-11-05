Casa Albă îl transformă pe Trump în personaj din „The Legend of Zelda”. Clipul reaprinde controversele privind folosirea jocurilor video în politică

Materialul promovează realizările revendicate de administrația de la Washington, însă readuce în atenție disputele provocate de utilizarea imaginilor și a muzicii din jocuri video în comunicarea politică.



Donald Trump, în universul „Ocarina of Time”

Videoclipul distribuit pe contul oficial al Casei Albe de pe platforma Facebook prezintă un personaj care seamănă cu Donald Trump și care se deplasează printr-un decor inspirat de celebrul joc Nintendo.

Potrivit publicației de specialitate Video Games Chronicle (VGC), materialul reproduce elemente vizuale caracteristice versiunii originale a jocului „The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, lansată pentru consola Nintendo 64, și utilizează muzică din joc.

Postarea este însoțită de mesajul „It’s dangerous to go alone! Take this”, urmat de simbolul drapelului american. Expresia face trimitere la o replică celebră din seria „The Legend of Zelda”.

Prin această prezentare, Donald Trump este plasat în rolul unui erou virtual, iar politicile administrației sale sunt asociate cu o succesiune de victorii.

Reducerea prețurilor la medicamente și combaterea imigrației, printre realizările prezentate

Videoclipul enumeră mai multe rezultate pe care administrația Trump și le atribuie în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial.

Printre acestea se numără reducerea prețurilor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, scăderea ratei criminalității și diminuarea numărului de imigranți aflați ilegal pe teritoriul Statelor Unite.

Materialul se încheie cu mesajul că președintele muncește intens pentru a face America din nou măreață, reluând sloganul „Make America Great Again”, asociat campaniilor politice ale lui Trump.

Afirmațiile despre rezultatele administrației sunt prezentate ca realizări ale președintelui, fără ca descrierea videoclipului să ofere date statistice care să permită evaluarea independentă a acestora.

VGC remarcă faptul că mesajul privind imigrația este reluat într-un context politic sensibil, după înfrângerea republicanilor la alegerile americane de la jumătatea mandatului, desfășurate în această săptămână.

Pokémon și Halo au criticat anterior folosirea imaginilor din jocuri

Nu este prima dată când administrația Trump utilizează personaje sau elemente vizuale din industria jocurilor video pentru promovarea mesajelor sale politice.

Potrivit VGC, reprezentanți ai francizei „Halo” au criticat anterior folosirea imaginilor asociate jocurilor în comunicarea Casei Albe.

Un episod similar a implicat The Pokémon Company, care s-a delimitat public de o reclamă politică în care apăreau expresia „Gotta catch ‘em all” și o imagine de tip meme cu personajul Pikachu.

Controversele au vizat asocierea unor proprietăți intelectuale cunoscute cu mesaje politice, fără ca titularii drepturilor să își fi exprimat susținerea pentru respectivele campanii.

Într-un alt caz, Casa Albă a eliminat de pe site-ul său un joc inspirat de Tetris, după ce reprezentanții francizei s-au distanțat de material și au transmis că își vor proteja drepturile de autor.

Administrația Trump nu intenționează să renunțe la această strategie

În pofida criticilor, administrația americană a continuat să folosească referințe la jocuri video, filme și alte produse ale culturii populare în materialele distribuite online.

VGC amintește o declarație anterioară a unui reprezentant al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, potrivit căreia instituțiile americane intenționează să comunice cu publicul prin formate și referințe culturale familiare acestuia.

Oficialul menționase explicit universurile „Halo”, „Pokémon” și „The Lord of the Rings” printre exemplele de conținut care pot fi utilizate pentru transmiterea mesajelor.

În cazul noului videoclip, nu este clar dacă Nintendo a autorizat folosirea elementelor vizuale și muzicale din „Ocarina of Time”.