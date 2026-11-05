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Mai multe persoane au fost rănite în urma unui un atac armat la un oficiu poștal din SUA. Un suspect a fost reținut

Un atac armat s-a soldat cu rănirea mai multor persoane în statul american Iowa, după ce un bărbat a deschis focul joi, la un oficiu poștal. Suspectul a fost reținut de polițiști, însă un bilanț total al victimelor nu este confirmat la momentul actual.
Mai multe persoane au fost rănite în urma unui un atac armat la un oficiu poștal din SUA. Un suspect a fost reținut
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
05 nov. 2026, 18:44, Știri externe
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Poliția a declarat că situația este sigură la scurt timp după ce a ajuns la fața locului.

Echipele care intervin îndeplinesc protocolul standard cu agențiile partenere, verificând clădirea pentru a se asigura că nu se ascund alte persoane, potrivit The Independent.

Deși bilanțul oficial al victimelor nu a fost finalizat, sergentul Paul Parizek a menționat că cel puțin o victimă rănită a reușit să solicite îngrijiri medicale pe cont propriu.

Niciuna dintre rănile observate la fața locului nu părea să-i pună viața în pericol, a declarat el reporterilor.

Guvernatoarea statului Iowa, Kim Reynolds, a scris pe X că a fost în contact cu Departamentul de Siguranță Publică în legătură cu împușcăturile.

„Suspectul este în arest, iar ancheta este în curs de desfășurare”, a scris Reynolds.

„Monitorizăm situația și ne rugăm alături de toți cei implicați. Suntem recunoscători pentru răspunsul imediat al forțelor de ordine”, a adăugat aceasta.

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