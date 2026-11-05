Mai multe persoane au fost rănite în urma unui un atac armat la un oficiu poștal din SUA. Un suspect a fost reținut

Poliția a declarat că situația este sigură la scurt timp după ce a ajuns la fața locului.

Echipele care intervin îndeplinesc protocolul standard cu agențiile partenere, verificând clădirea pentru a se asigura că nu se ascund alte persoane, potrivit The Independent.

Deși bilanțul oficial al victimelor nu a fost finalizat, sergentul Paul Parizek a menționat că cel puțin o victimă rănită a reușit să solicite îngrijiri medicale pe cont propriu.

Niciuna dintre rănile observate la fața locului nu părea să-i pună viața în pericol, a declarat el reporterilor.

Guvernatoarea statului Iowa, Kim Reynolds, a scris pe X că a fost în contact cu Departamentul de Siguranță Publică în legătură cu împușcăturile.

„Suspectul este în arest, iar ancheta este în curs de desfășurare”, a scris Reynolds.

„Monitorizăm situația și ne rugăm alături de toți cei implicați. Suntem recunoscători pentru răspunsul imediat al forțelor de ordine”, a adăugat aceasta.