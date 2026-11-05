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Cine revendică amenințările de azi cu bombă din avioane

E-mailurile cu amenințări cu bombă primite joi de aeroporturile din Italia sunt semnate de „luptătorii Statului Masculin”, o grupare rusă ultranaționalistă și misogină.
Cine revendică amenințările de azi cu bombă din avioane
Andreea Tobias
05 nov. 2026, 18:13, Știri externe
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Mesajul se încheie cu un avertisment: „Explozia va avea loc peste 60 de minute. Astăzi cerul vostru va fi roșu”, potrivit agenției ANSA.

Semnătura trimite la Statul Masculin, „Mujskoe Gosudarstvo” în rusă, o mișcare deja cunoscută autorităților internaționale.

În e-mail, autorii scriu că, prin acțiunile lor de astăzi, vor lăsa o urmă în istorie. „Regimul vostru feminist își va aminti pentru totdeauna”, mai apare în mesaj.

Gruparea a fost fondată de Vladislav Pozdniakov și este interzisă în Rusia.

Mișcarea a pornit în 2016, ca o comunitate închisă pe rețeaua rusă VKontakte, creată de Pozdniakov, culturist de profesie. Un tribunal din Nijni Novgorod a declarat-o organizație extremistă în octombrie 2021, interzicându-i activitatea în Rusia. Gruparea promovează un patriarhat naționalist, este antifeministă și ultranaționalistă și a fost implicată în campanii de hărțuire online.

Se ia în calcul și o coordonare la nivel european în spatele alertelor false din ultimele zile. Presa italiană vorbește despre cel puțin 18 zboruri vizate în Europa, dintre care șase legate de Italia.

Autoritățile au activat canalele de cooperare internațională pentru a găsi serverele prin care au trecut mesajele și adresele IP ale expeditorilor.

E-mailurile ar fi venit de la adrese compromise

Din ce s-a stabilit până acum, e-mailurile ar fi venit de la adrese compromise sau de pe servicii care garantează anonimatul, precum Proton Mail.

Joi, o amenințare cu bombă a vizat și o cursă Wizz Air Milano–București, aterizată la Otopeni, dar verificările SRI nu au găsit nimic. Nu se știe dacă și acel mesaj poartă aceeași semnătură.

De asemenea, un avion al companiei Air Serbia, care efectua joi cursa Belgrad-București, a fost vizat de o amenințare cu bombă. Avionul a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă la ora 15:20, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

Ulterior, CNAB a anunțat că verificările au fost încheiate și nu au fost identificate elemente care să confirme existența unei amenințări reale.

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