Încă o alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Un avion Air Serbia, verificat de echipele de intervenție

Avionul Air Serbia, care efectua joi, 5 noiembrie, zborul ASL 102 de la Belgrad la București, a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă la ora 15:20, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

După aterizare, aeronava a fost oprită pe o cale de rulare, la câteva sute de metri de pozițiile de parcare, potrivit BoardingPass. La avion au fost trimise echipaje de urgență și echipe specializate pentru astfel de situații.

CNAB a anunțat că verificările au fost încheiate și nu au fost identificate elemente care să confirme existența unei amenințări reale.

De asemenea, reprezentanții companiei au precizat că traficul aerian pe Aeroportul Henri Coandă s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar aeronavele au decolat și au aterizat conform programului de zbor.

A doua alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni

Este a doua alertă cu bombă raportată joi pe Aeroportul Henri Coandă, după ce un avion Wizz Air care zbura de la Milano la București a fost vizat de o amenințare similară.

Aeronava Wizz Air, care efectua cursa WMT3064 Milano-București, a aterizat în siguranță în jurul orei 11:08. La bord se aflau 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

Turnul de control a fost informat de echipaj despre amenințarea cu bombă, iar la nivelul aeroportului a fost instituită o celulă de criză.

O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații (SRI) a verificat aeronava, dar nu au găsit nimic suspect. Amenințarea cu bombă nu s-a confirmat.

Mai multe avioane din Europa, vizate de amenințări cu bombă

Incidentele din România au loc în contextul unui val de amenințări cu bombă care a afectat joi cel puțin 25 de zboruri comerciale din Europa, potrivit Reuters. Mai multe avioane au fost deviate, iar altele au fost escortate de aeronave militare.

Un avion Aer Lingus care zbura de la Dublin la Roma, cu 151 de pasageri și șase membri ai echipajului, a fost deviat către o bază militară din Franța.

În Italia, un avion Finnair care zbura de la Helsinki la Roma a fost escortat de avioane militare italiene. De asemenea, un avion Wizz Air care efectua cursa Milano-Varșovia a fost deviat către Viena.

Alte trei avioane Ryanair, care aveau ca destinație capitala Bulgariei, au fost vizate de amenințări similare.

Alerte au fost raportate și în Spania, Belgia și Cehia.

Incidente similare au avut loc și marți.