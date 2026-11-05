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Alertă cu bombă la bordul unui avion care zbura de la Dublin la Roma. A fost deviat către Franța

Un avion Airbus A320, care zbura pe ruta Dublin-Roma, a fost deviat către baza aeriană din Évreux, Franța, în urma unei alerte cu bombă, relatează Le Figaro.
Alertă cu bombă la bordul unui avion care zbura de la Dublin la Roma. A fost deviat către Franța
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 nov. 2026, 11:33, Știri externe
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Un avion Airbus A320 care zbura de la Dublin la Roma a fost deviat către baza aeriană franceză din Evreux în urma unei alerte cu bombă. Anunțul a fost făcut joi de către biroul premierului francez Sébastien Lecornu.

Potrivit Le Figaro, situația este monitorizată în timp real. Aeronava deviată ar aparține companiei aeriene naționale a Irlandei, Aer Lingus, scrie Euronews. 

O serie de alerte false în Europa

Alerta cu bombă de joi vine după ce marți, alte zboruri comerciale din Europa au fost vizate de aceeași alertă. În urma cercetărilor, nu s-au descoperit dispozitive suspecte.

Cel puțin patru zboruri ale companiei Ryanair au fost afectate, printre care un alt zbor Dublin-Roma.

La Roma-Fiumicino, două avioane ale companiei aeriene au fost supuse unor operațiuni de dezamorsare a bombelor în urma unei sesizări anonime. Cel care venea de la Dublin a fost escortat de forțele aeriene italiene.

Și alte curse, operate de companiile SAS, LOT și Wizz Air, au fost vizate de astfel de alerte cu bombă, notează Le Figaro. De exemplu, un avion al companiei LOT, plecat din Londra-Heathrow, a fost redirecționat de la Varșovia-Chopin către Varșovia-Modlin.

Aceste amenințări au dus la controale de securitate, devierea zborurilor și închiderea temporară a unor aeroporturi.

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