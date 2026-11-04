Peste 1.500 de oameni, blocați pe o insulă din Grecia după o amenințare cu bombă la bordul unei nave de croazieră. Vasul se îndrepta spre Israel

Nava de croazieră Crown Iris, sub pavilion panamez, dar operată de o companie israeliană, se îndrepta spre orașul Haifa, din nordul Israelului. Autoritățile elene au fost alertate de o persoană anonimă, care a susținut că un dispozitiv exploziv ar fi fost atașat de corpul navei.

În urma amenințării, vasul a fost nevoit să acosteze în insula Syros, unde au intervenit reprezentanții Gărzii de Coastă. Autoritățile au verificat nava cu ajutorul unui scafandru specializat și al unui câine antrenat pentru detectarea explozibililor, scrie TVP World.

La bord se aflau 940 de pasageri și 597 de membri ai echipajului, potrivit televiziunii publice elene ERT News. În urma verificărilor, nu a fost găsită nicio bombă, iar pasagerii și membrii echipajului au primit permisiunea de a reveni la bord.

Potrivit publicației grecești Dnews, care citează Ministerul de Interne, nava a primit ulterior acordul de a-și continua călătoria spre destinația stabilită.

Amenințări cu bombă la bordul mai multor avioane din Europa

Incidentul din Grecia a avut loc în aceeași zi în care cel puțin șapte zboruri din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă. Alertele au provocat devieri de aeronave și închiderea temporară a unor aeroporturi.

Două zboruri către Varșovia, două către capitala Bulgariei, Sofia, două către Roma și unul către aeroportul din Murcia, Spania, au primit astfel de amenințări marți. Un alt avion care se îndrepta spre Sofia fusese vizat de o alertă similară cu o zi înainte.

Aeroportul din Varșovia a fost închis temporar, iar Forțele Aeriene Italiene au escortat unul dintre avioanele care se îndreptau spre Roma.

Nici în cazul acestor alerte nu au fost descoperite dispozitive explozive.

Nu se știe dacă amenințările cu bombă sunt legate între ele

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă amenințările primite de nave și aeronave au legătură între ele. Nicio persoană sau organizație nu și-a revendicat responsabilitatea pentru incidente.

Alertele vin într-un context în care mai mulți oficiali europeni au acuzat Rusia și Iranul că ar fi implicate în atacuri hibride și acte de sabotaj pe teritoriul Europei. Moscova și Teheranul au respins aceste acuzații.

Autoritățile nu au prezentat, până în acest moment, informații despre persoanele care s-ar afla în spatele amenințărilor.