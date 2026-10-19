Amenințare cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Zeci de elevi au fost evacuați

Polițiștii au intervenit la Liceul „Báthory István” din Cluj-Napoca, după ce au primit o sesizare privind o posibilă amenințare la adresa siguranței persoanelor aflate în unitatea de învățământ. scrie publicația locală Cluj24.

„La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existența unei posibile amenințări de natură a afecta siguranța, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliție, pentru efectuarea verificărilor necesare. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existența unui pericol”, a transmis IPJ Cluj.

Reprezentanții liceului au declarat pentru Cluj24 că polițiștii au anunțat conducerea unității de învățământ despre amenințarea cu bombă și au dispus evacuarea clădirii.

„Au verificat, dar nu au găsit nimic. Copiii au fost lăsați să plece acasă. Este Săptămâna Altfel la noi, așa că lucrurile au fost mai simple”, au declarat reprezentanții liceului pentru publicația locală.