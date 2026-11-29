Avionul cu 128 de pasageri la bord a fost deviat de pe Aeroportul Internațional Buffalo Niagara către Aeroportul Internațional Rochester.

Potrivit Mirror, avionul American Airlines AAL1542 a decolat la ora locală 17:48 și a aterizat la ora 19:17, sâmbătă.

Autoritatea de Transport de Frontieră Niagara a confirmat amenințarea într-un comunicat.

„NFTA este conștientă de o anchetă activă la Aeroportul Buffalo, care implică o posibilă amenințare la bordul unei aeronave”, se arată în comunicatul emis.

De asemenea, a precizat că , „din extremă precauție, luăm toate măsurile pentru a asigura siguranța tuturor celor implicați”.

Ancheta nu afectează traficul aerian.

Incidentul are loc într-un moment în care călătoriile se confruntă cu o perioadă aglomerată de Ziua Recunoștinței, mulți americani zburând prin SUA pentru a-și vizita familia și prietenii.

Guvernatoarea Kathy Hochul a declarat că „toată lumea este în siguranță” în urma incidentului.

Vineri, alte două avioane ale companiei American Airlines au fost implicate într-un incident, pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington.

Aeronavele și-au ciocnit aripile în timp ce se pregăteau pentru decolare. Vârful unei aripi s-a desprins de una dintre aeronave.

Ambele aeronave s-au întors la poartă și au fost scoase din serviciu pentru a fi inspectate de echipele de mentenanță.